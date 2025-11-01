Công an TPHCM tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ làm công tác tham mưu kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ngày 1-11, Đảng ủy Công an TPHCM khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong lực lượng Công an Thành phố năm 2025.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3-11, với sự tham gia của gần 300 học viên. Các học viên sẽ được báo cáo viên cập nhật, bổ sung nhiều kiến thức, nội dung mới, trọng tâm xoay quanh 8 chuyên đề chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh MAI ANH

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu học viên sắp xếp thời gian, công tác tham gia đầy đủ, chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung học tập, nghiên cứu, mạnh dạn trao đổi những tình huống thực tế, những vấn đề còn vướng mắc, chưa rõ để được các báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn.

Sau lớp học, từng đồng chí vận dụng hiệu quả những kiến thức, kinh nghiệm đã học vào thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương mình, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh MAI ANH

Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ làm công tác tham mưu kiểm tra, giám sát về những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chính trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời, nắm vững các văn bản chỉ đạo mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

VĂN ANH