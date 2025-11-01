Tiếng nói công nhân gửi tới Đại hội XIV

Đối với văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhiều công nhân lao động đề xuất đưa thêm nội dung về tiền lương tối thiểu đủ sống, nhà ở xã hội… nhằm đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người lao động.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TPHCM trao quà cho các đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm của Tổ công tác quản lý địa bàn số 7

Mong muốn tiền lương tối thiểu đủ sống

Hơn 12 năm làm công nhân may tại Khu chế xuất Tân Thuận (phường Tân Thuận, TPHCM), chị Nguyễn Thị Thu Diễm (39 tuổi) cho biết hiện thu nhập của chị hơn 11 triệu đồng/tháng, chồng chị làm nghề tự do nên thu nhập không ổn định. Theo chị Thu Diễm, trừ các khoản chi cho gia đình gồm: thuê nhà, 2 con đi học, các chi phí ăn uống hàng ngày... vợ chồng chị không có khoản dư để dự phòng khi ốm đau.

“Theo tôi, dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống công nhân, người lao động. Trong đó, tôi cho rằng nội dung tiền lương tối thiểu đã đáp ứng mức sống tối thiểu, song chưa đủ, bởi các chỉ tiêu đánh giá, tính toán tiền lương tối thiểu tập trung vào nhóm nghèo, thu nhập thấp, không còn phù hợp với đời sống và thu nhập của người lao động hiện nay. Do đó, tôi đề xuất thay đổi tư duy mức lương tối thiểu sang mức lương tối thiểu đủ sống, bởi người lao động còn nhiều nhu cầu về thực phẩm dinh dưỡng, đi lại, giáo dục, y tế, tích lũy…”, chị Thu Diễm đề xuất.

Là đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm tại phường Sài Gòn, ông Trần Văn Dũng tâm đắc với nội dung: “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại và hội nhập. Chú trọng tạo việc làm có thu nhập ổn định, hỗ trợ cho người lao động trong khu vực phi chính thức, người sau độ tuổi lao động” trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV. Theo ông Dũng, người lao động khu vực phi chính thức thời gian qua gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các chế độ chính sách. Do đó, ông cho rằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lao động khu vực này là điều rất đáng quý.

“Chúng tôi quan tâm đến việc được tiếp cận các chế độ an sinh xã hội như lao động khu vực chính thức, cùng với đó là các chương trình học tập, nâng cao tay nghề. Tuy nhiên, trong văn kiện, các nội dung được cụ thể hóa hơn thì sẽ thuận tiện khi triển khai vào thực tiễn”, ông Dũng mong mỏi.

Giải quyết vấn đề nhà ở xã hội

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng, đề xuất Văn kiện cần nêu thêm vấn đề cấp bách trong giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân lao động, đặc biệt là công nhân có thu nhập thấp đang làm việc tại các khu công nghiệp. Thực tế nguồn cung NƠXH cho công nhân tại các khu công nghiệp hiện nay vẫn còn rất hạn chế so với nhu cầu, khiến hàng ngàn công nhân vẫn phải đối mặt với điều kiện sống thiếu thốn.

“Tôi kiến nghị cần xác định phát triển NƠXH cho công nhân là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm trong nhiệm kỳ mới”, ông Hùng cũng đề nghị, đi kèm với đó là các giải pháp mang tính đột phá về cơ chế: Thứ nhất, yêu cầu các địa phương ưu tiên triệt để và bố trí quỹ đất sạch, vị trí thuận lợi (gần khu công nghiệp) để xây dựng NƠXH. Thứ hai, áp dụng cơ chế “luồng xanh”, rút ngắn tối đa thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Thứ ba, cần duy trì và mở rộng các gói vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp, ổn định trong dài hạn (ít nhất 10-15 năm), đồng thời linh hoạt nới lỏng các tiêu chí về thu nhập để mở rộng đối tượng công nhân được thụ hưởng chính sách.

Cùng chung mong muốn, anh Trần Thanh Nam, công nhân tại phường Tam Bình (TPHCM) mong muốn Văn kiện Đại hội cần đặt thêm nội dung về xây dựng NƠXH, nhất là có các chính sách phù hợp với điều kiện cho công nhân, người lao động nhập cư, thu nhập thấp.

“Gia đình tôi đến TPHCM lập nghiệp được 15 năm, cũng ngần ấy năm chúng tôi sống trong căn phòng trọ nhỏ và 2 đứa con lần lượt ra đời trong cảnh sống trọ chật hẹp này. Với thu nhập của công nhân như hiện nay và các quy định về mua NƠXH, công nhân khó có cơ hội tiếp cận. Nếu không có những quyết sách từ Đảng, Nhà nước, giấc mơ an cư của chúng tôi sẽ chỉ mãi là giấc mơ”, anh Nam bày tỏ.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM Nguyễn Kim Loan nhấn mạnh nội dung trong dự thảo Văn kiện, phần đánh giá có nêu là “đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội”. Bà Nguyễn Kim Loan đề nghị cần nêu số liệu dẫn chứng để thể hiện, cho đến nay, với chỉ đạo rất quyết liệt của Thủ tướng và của Chính phủ thì đã có được bao nhiêu căn NƠXH? Trong số đó, có bao nhiêu người lao động được tiếp cận? Theo Bà Nguyễn Kim Loan, từ đó có giải pháp giải quyết vấn đề NƠXH như thế nào trong nhiệm kỳ mới để đáp ứng nhu cầu vô cùng cấp bách của thực tế đặt ra, nhất là tại các tỉnh, thành có đông lao động nhập cư như TPHCM.

Ngày 31-10, tại TPHCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các ý kiến của đại diện các tỉnh thành khu vực phía Nam đều đánh giá cao nội dung dự thảo Văn kiện, thể hiện rõ tính hiệu triệu lớn nhưng vẫn có những nội dung chưa cụ thể. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất, trong đó có các vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động, đến vai trò của giai cấp công nhân trong tình hình mới.

THÁI PHƯƠNG