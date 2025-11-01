Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ cơ sở

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy các tổ chức Đảng cập nhật những văn bản mới liên quan công tác tổ chức xây dựng đảng; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong các ngày 24, 25-10 và 1-11, hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2025” do Đảng ủy phường Bến Thành tổ chức với sự tham gia của hơn 220 đồng chí là cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy, cán bộ công chức viên chức, người hoạt động không chuyên trách của các cơ quan Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Cán bộ, đảng viên phường Bến Thành tham gia học tập, nghiên cứu tại hội nghị

Hội nghị tập huấn tập trung vào các chuyên đề bám sát thực tiễn và phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng do Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy phụ trách.

Trong đó, tập trung vào các chuyên đề trọng tâm như: Nghiệp vụ công tác tổ chức, tuyên giáo và dân vận; các quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng; công tác quy hoạch cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nghiệp vụ công tác đảng viên; Chuyên đề về công tác văn phòng, thể thức văn bản của Đảng, nghiệp vụ công tác tài chính Đảng…

Cán bộ, đảng viên phường Bến Thành tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Hội nghị cũng dành nhiều thời lượng, tập trung cung cấp kiến thức chuyên sâu về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn quy trình thực hiện và các biểu mẫu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; công tác vận động nhân dân, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; triển khai và hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội…

MẠNH THẮNG