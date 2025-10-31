Kiến nghị đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng số cho cấp cơ sở

Ngày 31-10, Tổ công tác số 8 do đồng chí Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM làm Tổ phó, đã làm việc với các phường: Tân Bình, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền về giám sát việc thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên địa bàn phường.

Tại buổi làm việc, các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung. Trong đó, kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm nâng cấp, đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng số và các phương tiện phục vụ công tác chuyển đổi số toàn diện.

Đại diện các phường cũng đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung biên chế phù hợp với khối lượng công việc thực tế. Cùng với đó là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức. Một số phường cho biết, hiện còn thiếu công chức về công nghệ thông tin và tư pháp, kiến nghị TPHCM hỗ trợ bố trí nhân sự phù hợp.

Phường kiến nghị UBND TPHCM sớm ban hành quyết định quy định phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM. Bên cạnh đó, phường cũng đề xuất trang bị máy tính, đường truyền, thiết bị họp trực tuyến cho khu phố để nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường gắn camera an ninh tại các tuyến đường, hẻm nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác đã thông tin, phản hồi về các kiến nghị, đề xuất của 4 phường.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các thành viên tổ công tác đã ghi nhận đầy đủ ý kiến, kịp thời báo cáo và đề xuất với lãnh đạo TPHCM nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các phường, để bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả hơn.

CẨM TUYẾT