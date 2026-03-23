Công an TPHCM tiếp nhận 34 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất

Ngày 23-3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận 34 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất, bảo đảm đúng quy định pháp luật, yếu tố đối ngoại và quyền lợi hợp pháp của công dân.

Công an TPHCM vừa tiếp nhận 34 người bị phía Hoa Kỳ trục xuất. Ảnh: CA

Theo đó, trước khi xuất cảnh, các công dân này đều có hộ khẩu thường trú tại TPHCM. Họ bị áp dụng biện pháp trục xuất do vi phạm pháp luật hoặc không đủ điều kiện thường trú và được phía nước sở tại bàn giao cho Việt Nam theo quy định.

Quá trình tiếp nhận được thực hiện đúng pháp luật, bảo đảm yếu tố đối ngoại và quyền lợi hợp pháp của công dân theo tinh thần nhân đạo. Tổ công tác đã xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu, quản lý và bàn giao họ về địa phương, gia đình để ổn định cuộc sống.

Hoạt động này góp phần tăng cường hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các đối tác, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh trật tự.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết, thời gian qua, tình trạng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, trao trả về nước diễn biến phức tạp, gia tăng đáng kể, nhất là từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Campuchia, Canada...

Trong 3 tháng đầu năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thông báo 139 trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất về TPHCM, chủ yếu từ Hoa Kỳ (77 trường hợp), Canada (4 trường hợp), Campuchia (58 trường hợp). Công an TPHCM khuyến cáo công dân khi ra nước ngoài lao động, học tập, cư trú cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật sở tại, tránh vi phạm quy định về cư trú, lao động trái phép để không bị xử phạt, bắt giữ hoặc trục xuất, gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

CẨM NƯƠNG