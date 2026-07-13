Chiều 13-7, Công an TPHCM cho biết vừa triệt xóa thành công đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ quân dụng hoạt động liên tỉnh, thu giữ tổng cộng 16,1kg thuốc nổ TNT, 2 vỏ đầu đạn cùng nhiều tang vật, tạm giữ 8 đối tượng để điều tra.

Clip Công an TPHCM triệt xóa đường dây mua bán vật liệu nổ liên tỉnh, thu giữ 16kg thuốc nổ. Nguồn: Công an cung cấp

Theo điều tra, qua thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định các đối tượng hình thành đường dây khép kín, lợi dụng địa bàn rừng núi, ven biển cùng hoạt động khai thác khoáng sản, đánh bắt hải sản để tiêu thụ thuốc nổ quân dụng trái phép.

Các đối tượng bị bắt giữ

Ngày 26-6, Ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên (SN 1969, ngụ TP Đồng Nai) mang khoảng 7kg chất nghi thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp (phường Phước Thắng, TPHCM) để bán cho Lê Xuân Đức (SN 2004). Khi các đối tượng vừa giao nhận hàng và chuẩn bị thanh toán thì bị khống chế.

Điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Lê Xuân An là người đặt mua số thuốc nổ để bán lại cho các tàu cá. Nguyễn Văn Nguyên thu mua thuốc nổ từ Nguyễn Anh Minh, người thu gom thuốc nổ từ các đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh. Do thiếu hàng, Nguyên còn trộn thêm đất để tăng khối lượng trước khi mang đi tiêu thụ.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của nhiều đối tượng trong đường dây, gồm người trực tiếp tháo gỡ đầu đạn lấy thuốc nổ và các đối tượng mua thuốc nổ để khai thác đá trái phép tại tỉnh Lâm Đồng.

Khám xét và vận động các đối tượng giao nộp vật chứng, Ban chuyên án thu giữ tổng cộng 16,1kg thuốc nổ TNT.

Tang vật vụ án

Kết quả giám định xác định toàn bộ số vật chứng thu giữ là thuốc nổ TNT - vật liệu nổ quân dụng có sức công phá lớn. Việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép thuốc nổ TNT tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ; đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

MẠNH THẮNG