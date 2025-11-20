TPHCM biệt phái công chức tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc sắp xếp, bố trí lực lượng nhằm tăng cường hiệu quả quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn thành phố.

Công trình đang xây dựng trên đường Nguyễn Du, Hạnh Thông, TPHCM

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương triển khai phương án biệt phái công chức làm nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị, bảo đảm đủ nhân sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với công chức biệt phái theo đúng quy định hiện hành.

Sở Nội vụ được giao phối hợp, hướng dẫn thủ tục biệt phái và chi trả chế độ theo thẩm quyền. UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm phân công công việc, tạo điều kiện thuận lợi để công chức biệt phái hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THANH HIỀN