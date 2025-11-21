Phường Trung Mỹ Tây triển khai các hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững

Chiều 21-11, UBND phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh năm 2025, nhằm giúp nâng cao năng lực hoạt động, tiếp cận công nghệ mới, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

UBND phường Trung Mỹ Tây ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số với các cơ quan, đơn vị

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh được cập nhật chính sách mới về thuế, tín dụng, thương mại điện tử và chuyển đổi số dành cho hộ kinh doanh. Các hộ kinh doanh cũng được hướng dẫn cách thực hiện hóa đơn điện tử, kê khai - nộp thuế điện tử, và thanh toán không dùng tiền mặt...

Đại diện Thuế cơ sở 12 cũng giải đáp nhiều ý kiến của các hộ kinh doanh về vấn đề liên quan đến quản lý thuế theo phương thức kê khai. Theo đó, khi chuyển phương pháp quản lý thuế từ thuế khoán sang phương pháp kê khai, hộ kinh doanh sẽ thực hiện kê khai thuế hàng tháng, hoặc hàng quý dựa trên sổ kế toán, hóa đơn và chứng từ rõ ràng. Điều này giúp việc ghi nhận doanh thu và chi phí được chính xác, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về kế toán và thuế...

Quang cảnh hội nghị

Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây Hồ Minh Hoàng cho biết, các hộ kinh doanh trên địa bàn phường có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Chủ tịch UBND phường cam kết tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh phát triển bền vững, đúng pháp luật.

Tại hội nghị, UBND phường Trung Mỹ Tây ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số với Thuế cơ sở 12, Ngân hàng Techcombank và Viettel cụm 12. Theo đó, các đơn vị phối hợp hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử dưới sự hướng dẫn của Thuế cơ sở 12; thanh toán không tiền mặt, tạo mã QR và sử dụng máy SoftPOS. Đồng thời, hướng dẫn hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ, phần mềm quản lý bán hàng, truyền thông số và thương mại điện tử; vận động các hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp...

Tin liên quan Phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) sẽ có camera tích hợp AI tại các tuyến đường trọng điểm

NGÔ BÌNH