Xã Long Hải (TPHCM): Chở "Chuyến xe yêu thương" đến người dân vùng lũ

Sáng 22-11, tại The MoCo Coffee (xã Long Hải), điểm tiếp nhận hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn xã Long Hải, hơn 30 thành viên của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phương Vy (đơn vị đứng ra vận động ủng hộ) và người dân cùng nhau phân loại, sắp xếp hàng hóa.

​Mọi người chia nhau từng việc như tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, vận chuyển lên xe 1.000 phần quà. Mỗi phần quà gồm: mì gói, bánh ngọt, sữa, lương thực khô, nước uống… để kịp cho “Chuyến xe yêu thương” của xã Long Hải xuất phát đi cứu trợ vào chiều ngày 22-11 đến hai tỉnh: Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Hàng hóa được gửi đến điểm tiếp nhận tại xã Long Hải

Sau buổi sáng 22-11, tại điểm tiếp nhận, rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên địa bàn xã Long Hải tiếp tục mang hàng hóa đến.

​Đại diện Công ty Phương Vy cho biết, sau khi “Chuyến xe yêu thương” của xã Long Hải xuất phát vào chiều nay 22-11, đơn vị sẽ tiếp tục phân bổ, sắp xếp hàng hóa chuẩn bị thêm một chuyến xe nữa xuất phát vào chiều 23-11.

THÀNH HUY