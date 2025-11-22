Xã hội

Xã Long Hải (TPHCM): Chở "Chuyến xe yêu thương" đến người dân vùng lũ

SGGPO

Xã Long Hải (TPHCM) và Công ty Phương Vy hối hả đóng gói 1.000 phần quà, chuẩn bị hai "Chuyến xe yêu thương" cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Sáng 22-11, tại The MoCo Coffee (xã Long Hải), điểm tiếp nhận hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn xã Long Hải, hơn 30 thành viên của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phương Vy (đơn vị đứng ra vận động ủng hộ) và người dân cùng nhau phân loại, sắp xếp hàng hóa.

​Mọi người chia nhau từng việc như tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, vận chuyển lên xe 1.000 phần quà. Mỗi phần quà gồm: mì gói, bánh ngọt, sữa, lương thực khô, nước uống… để kịp cho “Chuyến xe yêu thương” của xã Long Hải xuất phát đi cứu trợ vào chiều ngày 22-11 đến hai tỉnh: Khánh Hòa và Đắk Lắk.

IMG_20251122_121817.jpg
Hàng hóa được gửi đến điểm tiếp nhận tại xã Long Hải

Sau buổi sáng 22-11, tại điểm tiếp nhận, rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên địa bàn xã Long Hải tiếp tục mang hàng hóa đến.

​Đại diện Công ty Phương Vy cho biết, sau khi “Chuyến xe yêu thương” của xã Long Hải xuất phát vào chiều nay 22-11, đơn vị sẽ tiếp tục phân bổ, sắp xếp hàng hóa chuẩn bị thêm một chuyến xe nữa xuất phát vào chiều 23-11.

Tin liên quan
THÀNH HUY

Từ khóa

Ủng hộ Miền Trung Long Hải

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn