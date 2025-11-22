Xúc động hình ảnh người bán vé số, người khuyết tật góp sức cứu trợ đồng bào vùng lũ

Ngày 22-11, tại nhiều địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở TPHCM, hình ảnh những người lao động nghèo, người bán vé số dạo, người khuyết tật tự nguyện đóng góp mì gói, lương thực, tiền mặt… đã khiến nhiều người xúc động

Tại phường Đông Hòa (TPHCM), không khí chuẩn bị hàng cứu trợ trở nên ấm áp hơn khi chị Nguyễn Thị Trang, một phụ nữ mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, gửi tặng một thùng mì gói mua từ số tiền tích góp trong ngày. “Tôi còn được cơm no áo ấm. Ngoài kia, đồng bào mình đang chịu đói, chịu rét… Tôi thương lắm, gửi chút lòng thành”, chị Trang chia sẻ trước khi vội vã rời đi tiếp tục mưu sinh.

Không thể tặng 100.000 đồng tiền mặt, chị Nguyễn Thị Trang nhanh chóng đi mua thùng mì gói gửi bà con vùng lũ

Không riêng chị Trang, chị Lê Thị Mai và anh Phạm Thanh Tùng – những người khuyết tật bán vé số – cũng mang theo vài thùng mì gói, bánh và nước uống đến điểm tiếp nhận hàng cứu trợ. Dù đi lại khó khăn, kinh tế bấp bênh, họ vẫn dành trọn số tiền lời trong ngày để chia sẻ với người dân vùng lũ.

Trong dòng người mang hàng đến cứu trợ, hình ảnh chị Mai và những người bán vé số gây xúc động

"Tôi cũng sinh ra ở miền Trung, vào đây mưu sinh lập nghiệp. Cuộc đời vất vả, đi lại khó khăn nhưng vẫn được hạnh phúc ở trong căn phòng trọ ấm áp, cơm nước ngày 3 bữa. Thôi thì trong hoạn nạn, đồng bào cùng bao bọc, chia sẻ với nhau. Của ít lòng nhiều, mong bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống", anh Tùng, một người bán vé số tại phường Đông Hòa xúc động.

﻿ Dù cuộc sống còn khó khăn, anh Phạm Thanh Tùng vẫn muốn gửi đến đồng bào miền Trung chút tình cảm của người miền Nam

Tại các điểm tiếp nhận do CLB Báo chí và AE tổ chức, hàng trăm thùng mì gói, bánh kẹo, gạo, đường, sữa... đã được người dân và các nhà hảo tâm chung tay chuyển đến. Ngoài người dân chung sức, những người làm báo cũng trực tiếp tham gia góp công, góp của, hỗ trợ phân loại và vận chuyển hàng hóa.

Điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm của nhóm từ thiện Sen Vàng tổ chức

Tại phường Thủ Dầu Một, nhóm từ thiện Sen Vàng tổ chức 3 điểm tiếp nhận hàng hóa, gồm 2 điểm tại nhà riêng và 1 điểm ở Nhà xe Ngọc Yến bên trong Bến xe Bình Dương (đường 30-4).

Chị Trần Thị Kim Thoa, chủ nhà xe, cho biết đã nhiều lần cùng bạn bè tổ chức cứu trợ tại các tỉnh như Nghệ An, Bình Định (trước đây), Đắk Lắk và hiện đang tiếp tục thu gom hàng hóa cho chuyến đi sắp tới.

Trong ngày 22-11, lực lượng cán bộ, tình nguyện viên liên tục tiếp nhận hàng

Tổ chức phân loại, đóng gói quần áo đã qua sử dụng

Cùng chung nỗi lo hướng về quê hương, những ngày qua, chị Trần Thị Ngọc Quyên (37 tuổi, ngụ phường Thới Hòa) liên tục dõi theo tình hình mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk – nơi chị sinh ra và lớn lên. Sau trận lũ quét, khung cảnh quê nhà hoang tàn, nhiều hộ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Trong đêm 21-11, chuyến xe chở 5 tấn hàng cứu trợ đã lên đường về Đắk Lắk, trong đó riêng gia đình chị Quyên đóng góp khoảng 100 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu gửi đến bà con vùng lũ.

Người dân mang quần áo cũ, chăn, ga, gối, nệm ủng hộ đồng bào miền Trung

Chuyến hàng do gia đình chị Quyên (phường Thới Hòa) và những người dân nguyên góp đã được đưa đến tỉnh Đắk Lắk

Tại điểm tiếp nhận của Hội Chữ thập đỏ TPHCM (đường 30-4, phường Phú Lợi), cán bộ và tình nguyện viên khẩn trương phân loại, sắp xếp hàng hóa để chuẩn bị chuyển đi hỗ trợ các tỉnh miền Trung. Dự kiến, trong ngày 22-11, khoảng 10 tấn hàng hóa sẽ được vận chuyển đến vùng lũ.

Người dân đến điểm tiếp nhận của Hội Chữ thập đỏ TPHCM cơ sở 2 (phường Phú Lợi) để gửi nhu yếu phẩm

