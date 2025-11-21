Phường đầu tiên ở TPHCM trang bị máy tính bảng có trợ lý ảo cho chi bộ

Chiều 21-11, các bí thư, phó bí thư khu phố đã có mặt từ sớm tại trụ sở Đảng ủy phường Minh Phụng vừa trao đổi việc sinh hoạt chi bộ, vừa háo hức chờ đợi phần mềm “trợ lý ảo” lần đầu tiên xuất hiện ở một phường tại TPHCM.

“Phần mềm trợ lý ảo này được viết dựa theo ý tưởng của Đảng ủy, mong muốn có một phần mềm giúp xây dựng kế hoạch, xây dựng nội dung chương trình trọng điểm, kiểm tra thể thức văn bản, đăng ký tiếp nhận đảng viên… nói chung là hỗ trợ cấp ủy khu phố xử lý những việc mất rất nhiều thời gian trước đây”, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Minh Phụng Phạm Anh Kiệt - người “thai nghén” phần mềm trợ lý ảo chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy phường Minh Phụng Nguyễn Trần Bình trao máy tính bảng cho các chi bộ. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phần mềm còn tích hợp chức năng hỏi đáp về đánh giá cán bộ, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, tra cứu khu phố mới theo địa chỉ… Những tính năng trước giờ vốn phải “lục tung” hồ sơ giấy, giờ được thu gọn trong một màn hình.

Tại hội nghị, khi Đảng ủy phường Minh Phụng bắt đầu trao 69 máy tính bảng cho các chi bộ, thể hiện quyết tâm của Đảng ủy trong việc đổi mới phương thức quản lý và hỗ trợ công tác Đảng ở cơ sở.

Cán bộ công chức phường hướng dẫn cài đặt và truy cập vào phần mềm trợ lý ảo. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Ông Lâm Viên Đức, Bí thư Chi bộ khu phố 21, xoay nhẹ chiếc máy trên tay và chia sẻ, chiếc máy nhỏ nhưng tích hợp đầy đủ nghị quyết, văn bản, hướng dẫn cần thiết, giúp chi bộ không phải mất thời gian tìm kiếm như trước.

Theo ông Đức, món quà này không chỉ là thiết bị làm việc mà còn thể hiện sự quan tâm và tin tưởng của Đảng ủy đối với các chi bộ khu phố. Đảng ủy cũng muốn gửi gắm mỗi chi bộ sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong giai đoạn chuyển đổi số.

Mỗi chiếc máy tính đã được cấu hình riêng cho công việc của chi bộ. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bí thư Đảng ủy phường Minh Phụng Nguyễn Trần Bình, gọi việc trao máy tính bảng là “trao một chìa khóa mở cánh cửa tương lai số”. Đồng chí cho rằng trong thời đại 4.0, chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc.

Mỗi chiếc máy tính bảng được cấu hình riêng cho công việc của chi bộ, từ Sổ tay đảng viên điện tử, ứng dụng quản lý đảng viên, đến phần mềm trợ lý ảo hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Đây là công cụ để các cấp ủy khu phố làm việc mọi lúc mọi nơi, giảm giấy tờ, nâng hiệu suất và đảm bảo tính minh bạch của dữ liệu.

Phường Minh Phụng là phường đầu tiên ở TPHCM thực hiện trao tặng máy tính bảng có tích hợp phần mềm trợ lý ảo hỗ trợ cho các chi bộ. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Song lãnh đạo phường cũng thẳng thắn nhìn nhận không phải ai cũng sẵn sàng với công nghệ. Nhiều bí thư lớn tuổi còn bỡ ngỡ thao tác cơ bản. Vì vậy, bên cạnh thiết bị, các cấp ủy cần chủ động rèn kỹ năng số, tuân thủ bảo mật, không cài phần mềm lạ và bảo quản thiết bị nghiêm túc để phát huy tối đa hiệu quả.

Lãnh đạo phường cũng tổ chức trao các thẻ đảng viên cho các chi bộ. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Minh Phụng đã cấp phát 1.248 thẻ đảng viên mới đến 69 chi bộ; hướng dẫn sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; triển khai Hướng dẫn 42-HD/BTCTW thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

CẨM NƯƠNG