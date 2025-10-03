Đồng chí Trần Văn Lâu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, sáng 3-10, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Trần Văn Lâu được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 83 đồng chí, trong đó có 24 đồng chí tham gia Ban Thường vụ.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Hồ Thị Hoàng Yến, Lữ Quang Ngời, Nguyễn Minh Dũng, Lâm Minh Đằng, Lê Văn Hẳn, Kim Ngọc Thái.

Đồng chí Trần Văn Lâu, sinh năm 1970, quê quán xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (nay là xã Hoà Tú, TP Cần Thơ). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, đồng chí Trần Văn Lâu từng đảm nhiệm qua các chức vụ: Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015-2020 (từ 5-2018); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025; Tháng 6-2025, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mới nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Trần Văn Lâu đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực quân sự và quản lý nhà nước, được tặng thưởng Huân chương quân kỳ quyết thắng (2013); Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng ba.

TÍN HUY