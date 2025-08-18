Công bố sự cố môi trường tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi

Sự cố môi trường tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi vừa được UBND xã Sa Loong công bố. Vụ việc làm ảnh hưởng hơn 36.000m² đất canh tác và nhiều hộ dân trong khu vực.

Hiện trường xảy ra sự cố

Ngày 18-8, UBND xã Sa Loong (tỉnh Quảng Ngãi) công bố sự cố môi trường xảy ra tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi.

Theo UBND xã Sa Loong, nguyên nhân sự cố là do mưa lớn kéo dài từ tháng 4-2025, khiến lượng nước tích trong ô chôn lấp tăng cao, tạo áp lực lớn làm xói lở, hình thành hố kích thước khoảng 3mx3,5m, cuốn trôi hệ thống ống thu gom nước thải. Nước và một phần rác thải chưa xử lý đã tràn ra ngoài, vùi lấp các bể chứa nước thải và chảy ra ao, hồ của người dân thôn Ngọc Tặng, xã Sa Loong.

Diện tích canh tác bị ảnh hưởng ước tính hơn 36.800m², trong đó có 25.709m² ao nuôi cá và hơn 11.100m² cây trồng, liên quan đến 9 hộ dân, tổng thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Sa Loong đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Bờ Y khẩn trương thu gom, xử lý rác thải, nước thải tràn ra ngoài, đồng thời thực hiện biện pháp cô lập, giới hạn phạm vi bị tác động, đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và môi trường.

Cá của người dân nuôi bị chết sau sự cố

Về phục hồi môi trường, Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Bờ Y phối hợp Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường lấy mẫu phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm. Việc khắc phục sẽ được triển khai theo kết quả đánh giá để đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực này cho đến khi có thông báo mới.

