Công đoàn TP Đà Nẵng đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chỉ đạo Công đoàn TP Đà Nẵng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Công đoàn TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu cột mốc lịch sử sau khi TP Đà Nẵng hợp nhất đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn thành phố.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: BÁO ĐÀ NẴNG

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, Đà Nẵng là địa bàn có vị trí trọng yếu về quốc phòng – an ninh, kinh tế – xã hội của khu vực miền Trung và cả nước. Trong bối cảnh có nhiều tác động đến phát triển kinh tế – xã hội, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của thành phố vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn trong một nhiệm kỳ nhiều khó khăn, thách thức.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn thành phố chú trọng. Hoạt động đối thoại giữa công nhân, người lao động với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND và chính quyền các cấp được duy trì thường xuyên, trở thành kênh thông tin quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện chính sách, giải quyết kịp thời kiến nghị của người lao động.

Số lượng thỏa ước lao động tập thể được ký kết tăng qua các năm, mang lại nhiều quyền lợi, phúc lợi hơn cho đoàn viên, người lao động. Đến nay, có 86,9% đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Cùng với đó, các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo. Các chương trình chăm lo tết và “Tháng công nhân” trở thành hoạt động thường niên, được đông đảo đoàn viên, người lao động mong đợi; số lượng người được thụ hưởng tăng dần qua từng năm.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn TP Đà Nẵng đã vận động thành lập 261 công đoàn cơ sở, kết nạp gần 40.000 đoàn viên; giới thiệu hơn 5.200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, góp phần bổ sung đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, như: công tác nắm bắt dư luận trong công nhân, xử lý nợ bảo hiểm xã hội còn khó khăn; phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong doanh nghiệp và đối với lao động trực tiếp sản xuất chưa được chú trọng đúng mức; mô hình tổ chức công đoàn sau sáp nhập đơn vị hành chính còn vướng mắc, cần tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện. Đây là những vấn đề cần được đại hội tập trung thảo luận, phân tích kỹ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đánh giá bối cảnh phát triển mới của đất nước và TP Đà Nẵng sau hợp nhất, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, Đà Nẵng đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội và dư địa phát triển lớn. Đà Nẵng được Trung ương kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia; tiên phong trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển.

Từ đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Công đoàn TP Đà Nẵng tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh các điển hình tiên tiến. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số là trụ cột phát triển, Công đoàn TP Đà Nẵng cần đẩy mạnh đào tạo, nâng cao kỹ năng số, kỹ năng nghề cho người lao động, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong chính hoạt động công đoàn.

Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 13-12 tại TP Đà Nẵng. Tại đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn TP Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Phan Thị Thúy Linh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng.

PHÚC VĂN