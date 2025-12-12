Các cấp công đoàn đã triển khai hiệu quả Tháng Công nhân 2025, thành lập mới 929 công đoàn cơ sở, kết nạp 161.635 đoàn viên, giới thiệu 28.309 đoàn viên ưu tú cho Đảng và có 7.340 người được kết nạp, cho thấy kết quả rõ rệt trong phát triển tổ chức và nguồn lực.

Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 40 cán bộ công đoàn, công nhân lao động ưu tú. Ảnh: MAI DUNG/LĐ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa hoàn thiện báo cáo kết quả tổ chức Tháng Công nhân năm 2025. Theo cơ quan này, các hoạt động được triển khai đồng bộ, bám sát chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân, viên chức, lao động và đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, nội dung được nhấn mạnh là công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở.

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn trên cả nước đã triển khai đợt cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng trong Tháng Công nhân.

Công tác rà soát lao động, giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở được thực hiện bài bản. Nhiều hội nghị, tọa đàm và đối thoại được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tháo gỡ khó khăn trong triển khai tại địa phương, doanh nghiệp.

Đợt thi đua cao điểm “Lớp đoàn viên công đoàn tháng 5” được triển khai sâu rộng, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Kết quả, các cấp công đoàn đã thành lập mới 929 công đoàn cơ sở, kết nạp 161.635 đoàn viên; giới thiệu 28.309 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 7.340 người được kết nạp.

Tổng Liên đoàn đánh giá kết quả này thể hiện rõ hiệu quả của công tác phát triển tổ chức gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng là kết quả của quá trình rèn luyện, bồi dưỡng chính trị ở cơ sở, thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với giai cấp công nhân. Các hoạt động tuyên truyền, vận động được lồng ghép phù hợp, tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống...

Tháng Công nhân năm 2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025); kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2025); đồng thời hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Tổng Liên đoàn đánh giá đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với giai cấp công nhân, cũng là dấu mốc để tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành và nâng cao vị thế của đoàn viên, người lao động. Từ ngày 24-2-2025, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-TLĐ, xác định các nhóm nội dung trọng tâm, gắn hành động thực tiễn với yêu cầu chính trị - xã hội tại cơ sở.

PHÚC VĂN