Phấn đấu phát triển ít nhất 1 triệu đoàn viên công đoàn trong năm 2026

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt mục tiêu trong năm 2026 phát triển thêm ít nhất 1 triệu đoàn viên công đoàn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức công đoàn trong giai đoạn tới.

Đồng thời, bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Theo bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dự kiến chủ đề hoạt động công đoàn năm 2026 là: “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo – cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn vào cuộc sống”.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương báo cáo tại hội nghị BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 8 (tháng 12-2025)

Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra nhiều chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể, phấn đấu tăng thêm ít nhất 1 triệu đoàn viên; bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Cùng với công tác phát triển đoàn viên, Tổng Liên đoàn yêu cầu 100% cán bộ công đoàn được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Nghị quyết Đại hội Công đoàn. Phấn đấu hơn 85% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động trong các doanh nghiệp được học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu 100% liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Liên quan đến kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2025 và kế hoạch năm 2026, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Ông đề nghị các đại biểu thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2026.

PHÚC HẬU