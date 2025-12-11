Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam: Mục tiêu kết nạp thêm hơn 2.500 đoàn viên mới

Ngày 10-12, tại tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2025, tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn khóa VI, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội diễn ra với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp; vì đoàn viên và người lao động”. Khẩu hiệu này thể hiện rõ định hướng của tổ chức công đoàn trong việc cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động.

Ông Nguyễn Hà Xuyên, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: NGỌC THẮNG/NNMT

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam hiện có 25.688 công nhân viên chức, lao động, trong đó có 9.425 đoàn viên công đoàn (8.032 đoàn viên có đóng bảo hiểm xã hội). Công nhân lao động chủ yếu trực tiếp sản xuất cà phê, lúa, cao su và các cây trồng khác.

Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Qua các hội nghị người lao động được tổ chức hàng năm, tiếng nói của công nhân được lắng nghe, các chế độ chính sách về tiền lương, thưởng và phúc lợi được minh bạch. Đồng thời, công đoàn đóng vai trò tích cực trong việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, tạo môi trường làm việc ổn định và công bằng.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, tổ chức công đoàn đã triển khai nhiều chương trình có tác động trực tiếp đến đời sống công nhân. Chương trình “Mái ấm công đoàn” đã xây dựng và sửa chữa 16 ngôi nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Các hoạt động như “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân” và “Cám ơn người lao động” hỗ trợ hơn 1.500 lượt đoàn viên với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Những chương trình này góp phần giảm bớt gánh nặng đời sống, nâng cao tinh thần cho công nhân và củng cố mối quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đặt mục tiêu kết nạp trên 2.500 đoàn viên mới, đảm bảo 100% doanh nghiệp trong tổng công ty có tổ chức công đoàn cơ sở. Hàng năm, 100% doanh nghiệp sẽ tổ chức hội nghị người lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại, ký thỏa ước lao động tập thể và phối hợp hoạt động giữa Ban Giám đốc và Ban Chấp hành công đoàn đồng cấp.

Những kết quả trên khẳng định vai trò không thể thiếu của Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam trong việc chăm lo đời sống người lao động, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và công nhân, đồng thời góp phần xây dựng ngành cà phê Việt Nam phát triển ổn định, bền vững.

PHÚC VĂN