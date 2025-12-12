10 sự kiện, hoạt động công đoàn tiêu biểu năm 2025

Sáng 12-12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu năm 2025 của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà cho đoàn viên công đoàn tại tỉnh Lào Cai

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2025 diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn và sự kiện chính trị quan trọng mang ý nghĩa lịch sử của đất nước. Trong bối cảnh đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò, bản lĩnh và trách nhiệm bằng nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu:

1. Hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh

Năm 2025, nguồn lực được huy động mạnh mẽ để chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động. Từ những chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” ấm áp đến những “Bữa cơm Công đoàn” nghĩa tình lan tỏa tinh thần gắn kết, sẻ chia trên khắp mọi miền đất nước.

Không dừng lại ở các giải pháp trước mắt, công đoàn tích cực tham gia hoạch định chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; đẩy nhanh tiến độ triển khai các thiết chế công đoàn với mô hình nhà ở cho thuê, chăm lo phúc lợi lâu dài và bền vững cho đoàn viên, người lao động.

2. Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống công đoàn; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Năm 2025, tổ chức Công đoàn Việt Nam bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, sắp xếp lại mô hình hoạt động tinh gọn, giảm đầu mối; kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; kết thúc hoạt động công đoàn trong các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước; thành lập công đoàn xã, phường, đặc khu.

Cụ thể hóa chủ đề năm 2025, các cấp công đoàn chủ động ban hành kế hoạch, nỗ lực triển khai bằng những giải pháp sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương, phát triển tăng thêm hơn 622.000 đoàn viên, thành lập mới 2.862 công đoàn cơ sở, trong đó có nhiều đoàn viên ở khu vực phi chính thức.

3. Tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp được triển khai với tinh thần quyết liệt và đồng bộ. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; tổ chức thành công đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở; dự kiến hết 31-12 hoàn thành đại hội công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương; thành lập các Tiểu ban triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

4. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu vào đời sống đoàn viên, người lao động cả nước

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ XI được tổ chức trọng thể, tôn vinh 20 tập thể và 80 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, qua đó khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo của giai cấp công nhân trong kỷ nguyên phát triển mới.

5. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực có ý nghĩa hòa cùng khí thế hào hùng, rạng rỡ của đất nước.

6. Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,25% và chính sách hỗ trợ đối tượng bị tác động do sắp xếp tổ chức

Công đoàn chủ động, trách nhiệm tham gia Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất Chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026 với mức tăng bình quân 7,25%, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lương tối thiểu và mức sống của người lao động.

7. Ngày hội lao động sáng tạo khẳng định vai trò tiên phong đổi mới sáng tạo của giai cấp công nhân trong kỷ nguyên mới

Lần đầu tiên Ngày hội lao động sáng tạo được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước, trở thành điểm nhấn đặc biệt của Tháng Công nhân 2025 với chủ đề: “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”.

8. Công đoàn kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Từ lời kêu gọi của các cấp công đoàn, hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tấn nhu yếu phẩm đã được cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động trên khắp cả nước được gửi trực tiếp về vùng tâm lũ và thông qua MTTQ Việt Nam.

9. Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân, lao động tiêu biểu là đảng viên và trao Giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, trách nhiệm, sáng tạo”

Năm 2025 ghi dấu hai hoạt động lần đầu tiên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, tạo điểm nhấn quan trọng trong công tác biểu dương, tôn vinh đoàn viên và người lao động.

10. Nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng được triển khai khẳng định vị thế, uy tín của Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế

Năm 2025, hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét trên trường quốc tế. Việt Nam vinh dự đăng cai Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới với sự tham dự của đông đảo các đại biểu từ 38 tổ chức công đoàn thuộc 34 quốc gia và vùng lãnh thổ.

PHÚC VĂN