Hai đợt thi đua lớn của tổ chức công đoàn trong năm 2026

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 51/KH-TLĐ phát động phong trào thi đua năm 2026 trong toàn hệ thống công đoàn, với hai đợt thi đua lớn gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Các tập thể, cá nhân tham gia tích cực sẽ được khen thưởng xứng đáng.

Khối công nhân, viên chức, lao động Việt Nam tham gia diễu hành trong lễ kỷ niệm A80 tại Hà Nội

Theo kế hoạch, đợt 1 diễn ra từ ngày 1-1 đến 30-6-2026. Các phong trào nhằm hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (6-1-1946 – 6-1-2026); bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Đợt 2 diễn ra từ ngày 1-7 đến 31-12-2026, tập trung thi đua kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2026); tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đối tượng khen thưởng gồm: tập thể (công đoàn cơ sở; LĐLĐ tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty; các ban, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tổng Liên đoàn) và cá nhân là đoàn viên, người lao động.

Danh hiệu và hình thức khen thưởng gồm: cờ thi đua của Tổng Liên đoàn; bằng khen Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; cờ thi đua và bằng khen của LĐLĐ tỉnh, thành phố và công đoàn ngành; giấy khen của công đoàn tổng công ty, thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn; giấy khen của công đoàn cơ sở.

Đối với cấp Tổng Liên đoàn, tiêu chuẩn khen thưởng được quy định theo quy chế thi đua - khen thưởng của tổ chức công đoàn. Tập thể công đoàn cơ sở muốn được xét bằng khen phải có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2026; hoàn thành vượt mức nhiệm vụ; có mô hình mới, giải pháp sáng tạo được áp dụng hiệu quả; tổ chức tốt công tác tuyên truyền và lan tỏa điển hình; có công trình, sản phẩm chào mừng các đại hội. Cá nhân phải gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, pháp luật; có thành tích nổi bật; có sáng kiến được ứng dụng hiệu quả. Kế hoạch ưu tiên khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia Chương trình “Sáng kiến số”.

Tổng Liên đoàn sẽ trao tặng không quá 120 bằng khen cho tập thể công đoàn cơ sở và không quá 180 bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố và công đoàn ngành được phân cấp quy định tiêu chí chi tiết phù hợp thực tiễn, bảo đảm quan tâm đoàn viên, người lao động trực tiếp, nhất là lực lượng có sáng kiến ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Về hồ sơ khen thưởng: đơn vị trình khen phải gửi tờ trình; tóm tắt thành tích; biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Hồ sơ tổng kết gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 15-12-2026.

Về phần tổ chức thực hiện, Tổng Liên đoàn giao Ban Công tác công đoàn chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và tham mưu thẩm định khen thưởng; đồng thời tổ chức Chương trình “Sáng kiến số”. Ban Quan hệ Lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức tuyên truyền về phong trào thi đua và điển hình tiên tiến.

LĐLĐ các tỉnh, thành, công đoàn ngành, công đoàn tổng công ty và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể theo nhóm đối tượng; phát động phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, ngành; đánh giá và khen thưởng kịp thời. Công đoàn cơ sở phối hợp chuyên môn triển khai phong trào, lựa chọn nội dung phù hợp, chú trọng khu vực doanh nghiệp; kịp thời biểu dương và đề xuất khen thưởng.

PHÚC HẬU