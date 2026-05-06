Mỹ tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Trong một động thái được cho là nhằm thúc đẩy tiến trình đạt được một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột tại Trung Đông, ngày 5-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng chiến dịch quân sự “Dự án Tự do” (Project Freedom) nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz.

Chiến dịch quân sự “Dự án Tự do” huy động các lực lượng nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz của Mỹ tạm dừng. Ảnh: CENTCOM

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz sẽ được “tạm dừng trong một thời gian ngắn” để đánh giá liệu các bên có thể hoàn tất và ký kết thỏa thuận hay không.

Đáng chú ý, quyết định được đưa ra một ngày sau khi dự án được triển khai. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, quyết định này được đưa ra sau đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời dựa trên những gì ông mô tả là “thành công quân sự lớn” của Mỹ trong chiến dịch nhằm vào Iran cũng như “những tiến triển lớn” hướng tới một “thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng” với Tehran.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhấn mạnh lệnh phong tỏa vẫn sẽ “được duy trì đầy đủ và có hiệu lực”, cho thấy Mỹ chưa chấm dứt sức ép quân sự và kinh tế đối với Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, ngày 5-5. Ảnh: Getty Images

Cũng trong ngày 5-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định lệnh ngừng bắn tại Trung Đông về cơ bản vẫn có hiệu lực, dù tình hình chưa hoàn toàn ổn định.

Ông Marco Rubio cũng bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ gia tăng sức ép với Tehran trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Bắc Kinh.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, việc Hormuz bị phong tỏa không chỉ gây ảnh hưởng tới Mỹ hay phương Tây mà còn tác động trực tiếp tới lợi ích năng lượng của Trung Quốc và nhiều nền kinh tế châu Á.

Theo các hãng tin Tasnim và Fars của Iran, Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi đã tới thủ đô Bắc Kinh vào sáng 6-5 để chuẩn bị cho cuộc hội đàm theo kế hoạch với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

HẠNH CHI