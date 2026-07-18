Công nhận vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: Làn gió mát của tình yêu sắt son và sự tri ân cao cả

Quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Trong thời gian ngắn, hàng ngàn người chia sẻ niềm vui, xúc động trước mối tình thủy chung và đánh giá đây là quyết định giàu tính nhân văn, ấm lòng người ở lại.

"Bác Lệ đã có một danh phận"

Ngay sau khi thông tin bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ngụ ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) được công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được các cơ quan báo chí đồng loạt đăng tải, chia sẻ trên các nền tảng xã hội, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Bà Nguyễn Thị Lệ (áo tím) cùng gia đình thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến viếng tại Công viên Lê Thị Riêng ngày 13-7. Ảnh: THANH CHIÊU

Chỉ sau khoảng một giờ đăng tải, bài viết trên trang Facebook Thông tin Chính phủ nhận hơn 50.000 lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 1.000 bình luận và hơn 700 lượt chia sẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng, điều khiến họ xúc động là sau gần 6 thập niên chờ đợi, người phụ nữ dành trọn tuổi xuân cho người mình yêu đã được Nhà nước ghi nhận danh phận, là cái kết đẹp cho một chuyện tình có thật, vượt qua chiến tranh, thời gian và những mất mát không gì bù đắp được.

Điểm chung trong hàng trăm bình luận là sự đồng tình với quyết định của các cơ quan chức năng.

Tài khoản Thân Ngọc Hoàng chia sẻ, rất hiếm có người phụ nữ nào có thể sống trọn vẹn với một lời hẹn như bà Lệ. Câu chuyện tình của hai người đẹp như trong phim, truyền cảm hứng về tình yêu thủy chung, vừa nhắc thế hệ trẻ hôm nay biết trân trọng sự hy sinh của cha ông vì hòa bình của đất nước.

"Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã cho bác Lệ một danh phận", tài khoản này bày tỏ.

Tài khoản Lily viết rằng, người phụ nữ ở vậy gần 60 năm thì những khoản trợ cấp không phải điều bà mong mỏi nhất. Điều quý giá hơn cả là được Tổ quốc công nhận mình là vợ của người đã ngã xuống vì đất nước. Theo tài khoản này, quyết định của Nhà nước "quá nhân văn và quá đẹp lòng dân".

Chung cảm xúc, tài khoản Tuyết Trần nhìn nhận, quyết định không chỉ là sự ghi nhận dành cho bà Lệ, mà còn là lời xác nhận của Nhà nước về mối quan hệ thiêng liêng giữa bà và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: "Đến muộn nhưng thật tốt biết bao vì cuối cùng điều ấy cũng đã đến".

Quyết định nhân văn, “Uống nước nhớ nguồn”

Không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, câu chuyện còn nhận được nhiều chia sẻ từ giới báo chí.

Dâng nén hương đến các Anh hùng liệt sĩ, hơn ai hết, bà Lệ ngóng trông tin tức về người yêu đã xa cách gần 60 năm qua. Ảnh: THANH CHIÊU, chụp ngày 13-7

Trên Facebook cá nhân, nhà báo Tạ Bích Loan viết: "Không phải 3 năm 9 tháng. Cả cuộc đời. Người phụ nữ chăm sóc, gắn bó với gia đình người yêu hy sinh. 58 năm qua được công nhận là vợ liệt sĩ. Tin vui từ Tây Ninh lan tỏa. Câu chuyện không chỉ là chuyện tình yêu, mà là chuyện về đạo lý, nghĩa tình của người Việt Nam". Chia sẻ này chạm đến cảm xúc của nhiều người, khi nhắc lại hành trình gần 6 thập niên chờ đợi và sự ghi nhận dành cho một mối tình son sắt.

Một nhà báo khác cũng bày tỏ trên Facebook cá nhân: "Đất nước mình có biết bao điều gần gũi mà thiêng liêng, vĩ đại. Lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc khi là một người Việt Nam”.

Là một trong những phóng viên trẻ, tác nghiệp xuyên suốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, chị Phạm Thúy Liễu (phóng viên Báo Thanh Niên) cho biết, bà Lệ là một trong những nhân vật khiến chị nhớ nhất trong quá trình tác nghiệp.

Chị Liễu kể, trong lần gặp bà Lệ tại Công viên Lê Thị Riêng, hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn, gầy gò, mái tóc bạc màu, bước đi chậm chạp nhưng vẫn lặn lội từ Tây Ninh lên TPHCM để thắp nén hương cho người mình yêu, khiến chị xúc động.

"Lúc gặp bà, tôi cảm nhận rất rõ sự bình dị, mộc mạc nhưng cũng đầy mạnh mẽ của một người phụ nữ đã dành cả thanh xuân và cuộc đời để chờ đợi. Là người trẻ, tôi xem câu chuyện của bà như một lời nhắc về giá trị của sự thủy chung và những hy sinh thầm lặng mà thế hệ đi trước gìn giữ suốt nhiều thập niên”, chị Liễu chia sẻ.

Theo nữ phóng viên, khi biết tin bà Lệ được công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chị rất xúc động và vui mừng cho rằng, đây là sự ghi nhận xứng đáng.

Sự đồng tình với quyết định và niềm vui cũng là cảm xúc chung của nhiều cựu chiến binh - những người từng đi qua chiến tranh và thấu hiểu giá trị của sự hy sinh.

Ông Nguyễn Đình Lai, cựu chiến binh đang sinh hoạt tại Hội Cựu chiến binh phường Tam Thắng (TPHCM), cho biết, câu chuyện của bà Lệ khiến ông và nhiều đồng đội xúc động.

Mạng xã hội Facebook lan tỏa thông tin tích cực về câu chuyện của bà Lệ

Theo ông Lai, trong những năm tháng kháng chiến ác liệt, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc hăng hái lên đường chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phía sau họ là những người mẹ, người vợ, người yêu âm thầm gánh vác gia đình, mỏi mòn chờ đợi trong niềm tin ngày chiến thắng sẽ được đoàn tụ. Thế nhưng, với nhiều gia đình, sự chờ đợi ấy phải kéo dài suốt cả cuộc đời.

Việc bà Lệ được công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau gần 60 năm là việc làm ý nghĩa, góp phần tri ân những người đã lặng lẽ hy sinh tuổi xuân, trở thành hậu phương vững chắc để người lính yên tâm chiến đấu, cống hiến cho Tổ quốc.

"Đối với những cựu chiến binh như chúng tôi, đây là quyết định rất nhân văn, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn trân trọng, ghi nhớ sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ cũng như những cống hiến, mất mát thầm lặng của thân nhân, gia đình liệt sĩ”, ông Lai chia sẻ.

Giữa dòng chảy thông tin hàng ngày trên mạng xã hội, câu chuyện về bà Nguyễn Thị Lệ như một làn gió mát, thổi vào tâm thức của người dân một nguồn năng lượng tích cực về tình yêu thủy chung, lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

CẨM NƯƠNG - THU HOÀI - MẠNH THẮNG - QUANG VINH