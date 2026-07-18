Trồng 5.000 cây xanh tại Chi đội kiểm ngư số 2

Chiều 18-7, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Chi đội Kiểm ngư số 2 phối hợp Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM cùng các đơn vị tổ chức chương trình giao lưu, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ môi trường biển.

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu

Tại chương trình, lực lượng kiểm ngư thông tin về kết quả thực thi pháp luật trên biển, công tác tuần tra, kiểm soát và các giải pháp ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại diện đơn vị nhấn mạnh mục tiêu đồng hành cùng ngư dân vươn khơi an toàn, tuân thủ pháp luật, góp phần hướng tới phát triển nghề cá bền vững.

Các đơn vị tham gia trồng cây tại phường Phước Thắng

Dịp này, đoàn công tác trao tặng 10 suất học bổng cho con em cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, đồng thời trao 5.000 cây giống để phủ xanh khuôn viên đơn vị.

Các đại biểu và cán bộ kiểm ngư cũng trực tiếp tham gia trồng cây, tìm hiểu quy trình chăm sóc cây xanh, góp phần xây dựng môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Tin liên quan Tàu Kiểm ngư 260 hoàn thành công tác bầu cử sớm trên biển

TRÚC GIANG