Xã hội

Trồng 5.000 cây xanh tại Chi đội kiểm ngư số 2

SGGPO

Chiều 18-7, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Chi đội Kiểm ngư số 2 phối hợp Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM cùng các đơn vị tổ chức chương trình giao lưu, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ môi trường biển.

IMG_2522.jpeg
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu

Tại chương trình, lực lượng kiểm ngư thông tin về kết quả thực thi pháp luật trên biển, công tác tuần tra, kiểm soát và các giải pháp ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại diện đơn vị nhấn mạnh mục tiêu đồng hành cùng ngư dân vươn khơi an toàn, tuân thủ pháp luật, góp phần hướng tới phát triển nghề cá bền vững.

IMG_2521.jpeg
Các đơn vị tham gia trồng cây tại phường Phước Thắng

Dịp này, đoàn công tác trao tặng 10 suất học bổng cho con em cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, đồng thời trao 5.000 cây giống để phủ xanh khuôn viên đơn vị.

Các đại biểu và cán bộ kiểm ngư cũng trực tiếp tham gia trồng cây, tìm hiểu quy trình chăm sóc cây xanh, góp phần xây dựng môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

Kiểm ngư số 2 Phước Thắng môi trường biển đảo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn