Lai Châu: Mưa lũ làm 5 người chết, 4 người mất tích

Chiều 18-7, UBND tỉnh Lai Châu cập nhật báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, cho biết lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 trường hợp tử vong trong quá trình tìm kiếm nạn nhân lũ quét tại xã Mường Than, nâng số người chết do mưa lũ lên 5; hiện còn 4 người mất tích.

Các lực lượng chức năng tiếp tục cứu thêm nhiều người mắc kẹt và khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng chức năng cứu hộ nạn nhân mắc kẹt trong tâm lũ Mường Than. Nguồn clip: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Lực lượng chức năng ở tỉnh Lai Châu cứu hộ, sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ quét, ngày 18-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Theo báo cáo cập nhật đến 16 giờ ngày 18-7, trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại xã Mường Than, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể nam chưa rõ danh tính tại khu vực bản Khoang, hạ lưu thủy điện Mường Mít. Hiện Công an xã Mường Than đang tiếp tục xác minh danh tính và thân nhân của nạn nhân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ mai táng người thiệt mạng do mưa lũ tại xã Mường Than, ngày 18-7. Ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

UBND tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến chiều 18-7, cơ quan chức năng xác định thiên tai làm 5 người tử vong (gồm 4 nạn nhân trong đợt lũ quét xảy ra từ ngày 16 đến 17-7 tại xã Mường Than và 1 trường hợp chưa rõ danh tính được phát hiện trong quá trình tìm kiếm); 4 người vẫn mất tích và 9 người khác bị thương.

Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn được triển khai liên tục. Theo Công an tỉnh Lai Châu, đến 17 giờ ngày 18-7, lực lượng cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Lai Châu cùng các đơn vị đã đưa thêm 2 bà cháu mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm tại xã Mường Than.

Trước đó cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Lai Châu giải cứu 4 người dân bị mắc kẹt do lũ ống, lũ quét. Từ ngày 17 đến 18-7, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cứu hộ được gần 20 người mắc kẹt.

Ở những nơi nước lũ đã rút, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hỗ trợ người dân dọn bùn đất, khắc phục hậu quả, đồng thời giúp các gia đình có người thiệt mạng lo hậu sự. Công tác tìm kiếm người mất tích vẫn được duy trì tại các khu vực bị chia cắt.

Ngày 18-7, sau khi mưa rút, đất đá tiếp tục sạt lở, lộ ra hàm ếch tại xã Sin Suối Hồ (tỉnh Lai Châu). Ảnh: UBND XÃ SIN SUỐI HỒ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, khoảng 800 lượt người cùng 50 lượt phương tiện, máy móc được huy động phục vụ tìm kiếm cứu nạn, thông tuyến giao thông và hỗ trợ người dân. Các địa phương sơ tán khẩn cấp 26 hộ dân tại các xã Pa Ủ, Lê Lợi, Than Uyên, Nậm Tăm, Nậm Cuổi và Pắc Ta, đồng thời đưa 336 người ở xã Mường Than đến nơi an toàn.

Một ngôi nhà ở xã Mường Than bị nước lũ làm hư hại một phần tầng trệt và móng, lộ ra bộ khung, ngày 18-7. Ảnh: HỒNG NGÂN

Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với 14 nhà sập hoàn toàn, 11 nhà hư hỏng trên 70%, khoảng 300ha lúa, hoa màu và thủy sản bị thiệt hại, 30 cột điện bị đổ, tổng thiệt hại ước trên 120 tỷ đồng. Tại các địa phương khác trong tỉnh, mưa lũ tiếp tục gây sạt lở, ngập úng, ảnh hưởng nhà ở, sản xuất và giao thông, với tổng thiệt hại ước khoảng 70 tỷ đồng. Tổng cộng, mưa lũ gây thiệt hại 190 tỷ đồng.

Cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai báo cáo: mưa lớn từ đêm 15-7 đến ngày 18-7 chưa gây thiệt hại về người tại địa phương này, nhưng làm 132 nhà bị ảnh hưởng hoặc phải di dời, gần 66,6ha lúa bị thiệt hại, nhiều tuyến giao thông, cầu, cống và công trình hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng. Tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh ước khoảng 7,4 tỷ đồng.

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