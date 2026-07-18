Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông: 25 năm đồng hành cùng khoa học và phát triển

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam...

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân (bìa phải) thay mặt Chủ tịch UBND TPHCM tặng Cờ truyền thống cho Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông

Tại buổi lễ, GS-TS Trình Quang Phú, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông cho biết, trong 25 năm qua, Viện thực hiện hơn 20 đề tài khoa học, tổ chức trên 50 hội thảo, tọa đàm khoa học cấp quốc gia và quốc tế, nhiều nội dung mang tính tiên phong như kinh tế tri thức, phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới giáo dục, tự chủ đại học, phát triển du lịch trên nền tảng văn hóa Việt Nam và ứng dụng năng lượng sinh học.

Viện quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành tham gia tư vấn, phản biện chính sách cho TPHCM và nhiều địa phương; đề xuất các định hướng phát triển về kinh tế, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp và thể chế. Viện còn tham gia tư vấn, kết nối nhiều dự án đầu tư lớn, trong đó có dự án khu đô thị sinh thái công nghệ cao tại Củ Chi với tổng vốn đăng ký 2,2 tỷ USD từ một quỹ đầu tư Singapore.

Theo GS-TS Trình Quang Phú, trong 25 năm qua, Viện được Đảng, Nhà nước, TPHCM và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, Thường trực Thành ủy TPHCM dành tặng Viện sáu chữ vàng “Trí tuệ, Sáng tạo, Cống hiến”, là nhiệm vụ, là động lực để Viện tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM tặng Cờ truyền thống cho Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển nhân kỷ niệm 25 năm thành lập. Đồng thời, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng trao Cờ thi đua xuất sắc cho Viện.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng tặng Bằng khen cho 4 cá nhân thuộc Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng Viện và đóng góp tích cực cho sự phát triển của TPHCM.

Tại buổi lễ, Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho tập thể Trường Đại học năng lượng Moscow, Liên bang Nga, đơn vị hợp tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông và Huân chương Lao động hạng nhất cho GS-TS Rogalev Nikolay Dmitrievich, Hiệu trưởng của trường. Đồng chí Nguyễn Văn Nên (thứ 5 từ trái qua), đồng chí Phạm Tất Thắng (bìa trái) và lãnh đạo Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Huân chương Độc lập hạng ba cho tập thể Trường Đại học năng lượng Moscow, Liên bang Nga

Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được thành lập ngày 8-6-2001. Viện hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khai thác những giá trị văn hóa Phương Đông phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; Dịch vụ Khoa học và công nghệ: Thông tin, tư vấn chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên; Liên kết với các cơ quan khoa học trong và ngoài nước nhằm cung cấp thông tin, tư vấn, dịch vụ các loại hình đào tạo và chuyển giao công nghệ.

CẨM NƯƠNG