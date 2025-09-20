Công trình Dinh thự Pháp hơn 150 năm tuổi đón khách tham quan

Ngày 20-9, Dinh thự Pháp (6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn) mở cửa đón khách tham quan, có rất đông người xếp hàng để vào thăm, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc tiêu biểu của giai đoạn cuối thế kỷ XIX. Năm nay, có 1.500 suất đăng ký tham quan.

Dinh thự Pháp nổi bật với màu sơn trắng. Ảnh: ĐỖ VĂN

Được các kỹ sư hải quân Pháp xây dựng vào năm 1872, cùng thời với các công trình như Nhà thờ Đức Bà (1877-1880), Bưu điện Thành phố (1886-1891), hiện đây là tư dinh của các Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM.

Trong khu vực phòng khách, nơi tổ chức các sự kiện của Tổng Lãnh sự quán Pháp, khách tham quan được chiêm ngưỡng đồ nội thất từ thời nhà Nguyễn được bố trí hài hòa. Các hiện vật cổ đại diện cho nghệ thuật trang trí và tâm linh tại Việt Nam vào thế kỷ XIX và XX. Một trong những tác phẩm đẹp nhất được trưng bày là bức tranh sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí mang tên Đám rước, được thực hiện năm 1939.

Khách tham quan chụp hình lưu niệm. Ảnh: ĐỖ VĂN

Trong Dinh thự Pháp còn có một khu vườn rộng hơn 1,5 ha với nhiều cây cổ thụ.

Hoạt động tham quan Dinh thự Pháp nằm trong khuôn khổ Ngày Di sản châu Âu - một sáng kiến của Pháp. Dịp này, công chúng có cơ hội tham quan những công trình vốn thường ngày không mở cửa đón khách do được sử dụng cho mục đích khác (hành chính, ngoại giao, kinh tế…).

ĐỖ VĂN