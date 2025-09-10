Dinh thự Pháp sắp mở cửa đón công chúng

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM, nhân Ngày Di sản châu Âu, Dinh thự Pháp (số 6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TPHCM) sẽ mở cửa đón công chúng vào ngày 20-9 tới.

Một poster quảng bá Ngày Di sản châu Âu. Ảnh: TỔNG LÃNH SỰ QUÁN PHÁP TẠI TPHCM

Khách tham quan sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc tiêu biểu của giai đoạn cuối thế kỷ XIX, dạo bước dưới những tán cây cổ thụ và thưởng thức ẩm thực của Pháp. Dự kiến năm nay, sự kiện sẽ đón khoảng 1.500 khách tham quan.

Chương trình tham quan Dinh thự Pháp trong khuôn khổ Ngày Di sản châu Âu luôn là một sự kiện được công chúng mong đợi. Được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, ngôi biệt thự mang đậm dấu ấn kiến trúc Đông Dương. Du khách sẽ có những trải nghiệm số hóa tại tour tham quan, khám phá lịch sử và những giai thoại về Dinh thự. Lần đầu tiên, nội dung thuyết minh bằng âm thanh sẽ được giới thiệu nhằm làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh đó, nhằm hưởng ứng Năm Đổi mới sáng tạo Pháp - Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM cũng sẽ tổ chức trong khu sân vườn một triển lãm thu nhỏ về những phát minh của Pháp. Mỗi hiện vật đều gắn liền với những câu chuyện hợp tác giữa Pháp và Việt Nam, từ lĩnh vực văn hóa, khoa học, y tế cho đến giao thông.

1.500 suất đăng ký sẽ được mở trên trang Facebook của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM vào ngày 11-9.

Dinh thự Pháp được các kỹ sư Hải quân xây dựng vào năm 1872, cùng thời với các công trình tiêu biểu của Sài Gòn xưa như: Dinh Norodom (1868-1873, nay là Hội trường Thống Nhất), Nhà thờ Đức Bà (1877-1880), Bưu điện Thành phố (1886-1891)…

Trong khu vực phòng khách, nay là nơi tổ chức các sự kiện của Tổng Lãnh sự quán Pháp, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng đồ nội thất từ thời nhà Nguyễn ở Huế được bố trí hài hòa. Các hiện vật cổ tại đây đại diện cho nghệ thuật trang trí và tâm linh tại Việt Nam vào thế kỷ XIX và XX.

Nhắc đến Dinh thự Pháp không thể bỏ qua khu vườn với diện tích hơn 1,5ha. Những cây cổ thụ tại đây, một số cây có tuổi đời ngang với Dinh thự, là nơi ẩn mình của nhiều loài động vật như chồn hương, sóc, tắc kè hoa và một số loài chim quý hiếm.

Ngày Di sản châu Âu do Bộ Văn hóa Pháp khởi xướng và diễn ra lần đầu tiên vào năm 1984. Trong khuôn khổ sáng kiến này, công chúng có cơ hội tham quan những công trình vốn thường ngày không mở cửa đón khách do được sử dụng cho mục đích khác (hành chính, ngoại giao, kinh tế…).

MINH CHÂU