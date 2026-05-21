Co.op Online mở thêm chuyên trang mới kích cầu

Điểm đáng chú ý là chuyên trang “Tiết kiệm hơn thế - Quá Easy!” tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, hóa phẩm, đồ dùng gia đình với mức giá ưu đãi dài hạn thay vì chỉ giảm sốc ngắn ngày. Nhiều sản phẩm nhãn riêng như Co.op Happy, Co.op Select hay Co.op Finest cũng được đẩy mạnh nhằm giúp người tiêu dùng tối ưu chi tiêu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao. Co.op Online cũng giới thiệu chuyên trang mỹ phẩm “Co.op Online Beauty”, tập trung vào các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp chính hãng. Ngoài bán hàng, nền tảng này còn tích hợp video review, hướng dẫn chăm sóc da và tư vấn trang điểm nhằm tăng trải nghiệm mua sắm trực tuyến cho khách hàng. Hệ thống cũng đang mở rộng hợp tác với MoMo, UrBox hay Got It để tăng tiện ích thanh toán không tiền mặt, tích điểm và sử dụng voucher điện tử.

Hiện Co.op Online là một phần trong hệ sinh thái hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op trên toàn quốc, gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile cùng nhiều mô hình bán lẻ khác. Theo nhiều chuyên gia bán lẻ, xu hướng mua sắm online hiện đang chuyển mạnh sang mô hình hệ sinh thái tiêu dùng số, nơi người dùng có thể vừa săn ưu đãi, tích điểm, thanh toán, vừa cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm trên cùng một nền tảng.

MINH CHÂU