Tiêu dùng thông minh

Co.op Online mở thêm chuyên trang mới kích cầu

SGGP

Saigon Co.op vừa nâng cấp nền tảng Co.op Online và ra mắt nhiều chuyên trang mua sắm theo nhu cầu riêng của người dùng.

Điểm đáng chú ý là chuyên trang “Tiết kiệm hơn thế - Quá Easy!” tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, hóa phẩm, đồ dùng gia đình với mức giá ưu đãi dài hạn thay vì chỉ giảm sốc ngắn ngày. Nhiều sản phẩm nhãn riêng như Co.op Happy, Co.op Select hay Co.op Finest cũng được đẩy mạnh nhằm giúp người tiêu dùng tối ưu chi tiêu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao. Co.op Online cũng giới thiệu chuyên trang mỹ phẩm “Co.op Online Beauty”, tập trung vào các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp chính hãng. Ngoài bán hàng, nền tảng này còn tích hợp video review, hướng dẫn chăm sóc da và tư vấn trang điểm nhằm tăng trải nghiệm mua sắm trực tuyến cho khách hàng. Hệ thống cũng đang mở rộng hợp tác với MoMo, UrBox hay Got It để tăng tiện ích thanh toán không tiền mặt, tích điểm và sử dụng voucher điện tử.

Hiện Co.op Online là một phần trong hệ sinh thái hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op trên toàn quốc, gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile cùng nhiều mô hình bán lẻ khác. Theo nhiều chuyên gia bán lẻ, xu hướng mua sắm online hiện đang chuyển mạnh sang mô hình hệ sinh thái tiêu dùng số, nơi người dùng có thể vừa săn ưu đãi, tích điểm, thanh toán, vừa cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm trên cùng một nền tảng.

MINH CHÂU

Từ khóa

Co.op Online Co.op Finest Co.op Select Urbox Easy Hóa phẩm Got It Co.opXtra Co opmart Co.op Smile TDTM

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

