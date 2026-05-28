Saigon Co.op khảo sát mạng lưới bán lẻ tại Cà Mau

Thống kê từ UBND tỉnh Cà Mau cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 52.457 tỷ đồng, tăng khoảng 17,5% so với cùng kỳ. Riêng bán lẻ hàng hóa tăng hơn 19%, cho thấy sức mua nội địa đang phục hồi khá mạnh.

Bên cạnh đó, du lịch địa phương cũng tăng tốc nhờ chương trình “Cà Mau - Điểm đến năm 2026”, kéo theo nhu cầu mua sắm, ăn uống và sử dụng dịch vụ tại địa phương tăng lên đáng kể.

Song song đó, tỉnh thúc đẩy phát triển hệ thống phân phối, thương mại điện tử và kết nối hàng hóa địa phương vào các kênh bán lẻ hiện đại nhằm thu hút thêm doanh nghiệp đầu tư. Trong bối cảnh đó, Saigon Co.op vừa có chuyến làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau để trao đổi định hướng phát triển mạng lưới bán lẻ trong thời gian tới. Theo đại diện doanh nghiệp, ngoài việc khảo sát khả năng mở rộng hệ thống phân phối, đơn vị cũng tập trung đánh giá nhu cầu tiêu dùng và tiềm năng phát triển các mô hình bán lẻ hiện đại tại địa phương.

PHƯƠNG NHI