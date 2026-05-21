Siết chặt quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho hơn 15 triệu người dân TPHCM, nhiều giải pháp đang được doanh nghiệp triển khai theo hướng siết chặt quản lý từ gốc, tăng truy xuất nguồn gốc và kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng.

Thực phẩm tại hệ thống siêu thị được kiểm soát chặt về nguồn gốc

Quản chặt mọi khâu

Chỉ trong vài tháng đầu năm nay, hàng loạt vụ thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm liên tiếp bị phát hiện tại nhiều địa phương. Riêng trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, thống kê từ Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã xử lý 418 vụ vi phạm, xử phạt gần 2,5 tỷ đồng. Các vi phạm diễn ra ở nhiều nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm chế biến, bánh kẹo, rượu bia, thịt, thủy sản, rau củ với những lỗi phổ biến như không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu, quá hạn sử dụng hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, không ít nhà sản xuất chạy theo lợi nhuận, đưa các sản phẩm không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng vào thị trường. Những sản phẩm này tạo ra sức ép cạnh tranh rất lớn cho các doanh nghiệp uy tín, vốn luôn tuân thủ quy trình, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời, gây áp lực vào công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tại một đô thị có quy mô dân số lớn như TPHCM.

Nhằm xử lý tình trạng hàng hóa kém chất lượng len lỏi vào thị trường, TPHCM đang chuyển dần từ cách kiểm tra đơn lẻ sang mô hình kiểm soát theo chuỗi, trong đó nhà sản xuất, đơn vị phân phối và cơ quan quản lý cùng tham gia chịu trách nhiệm. Một trong những giải pháp được đẩy mạnh là chương trình “Tick xanh trách nhiệm” với cách tiếp cận dựa trên sự minh bạch, công khai và truy xuất nguồn gốc

Ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM (đơn vị phối hợp triển khai “Tick xanh trách nhiệm”) cho biết, chương trình đã thu hút 12 hệ thống phân phối tham gia, với 5.497 sản phẩm đăng ký, trong đó 4.837 sản phẩm được phê duyệt. Hoạt động kiểm soát cũng được tăng cường khi có 1.302 sản phẩm có kết quả kiểm nghiệm từ phía nhà cung cấp và 263 sản phẩm được hệ thống phân phối thực hiện hậu kiểm. Ngoài rau củ, TPHCM cũng đang thí điểm sàn giao dịch thịt heo có kiểm soát nhằm tăng khả năng truy xuất nguồn gốc

Tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Là nhà bán lẻ có số lượng sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm” dẫn đầu, Saigon Co.op hiện có khoảng 99 nhà cung cấp tham gia với hơn 2.000 sản phẩm đăng ký. Bà Võ Thị Bích Thủy, Quyền Quản lý cấp cao ngành hàng của đơn vị này, thông tin thêm, doanh số nhóm hàng tick xanh liên tục tăng cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm minh bạch.

Thực tế, trong suốt 36 năm hình thành và phát triển, Saigon Co.op luôn xác định tiêu chuẩn, chất lượng và quản lý an toàn hàng hóa là nền tảng cốt lõi của hệ thống bán lẻ hiện đại. Ông Dương Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết, trong bối cảnh yêu cầu thị trường ngày càng cao, đặc biệt khi các quy định về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn liên tục được hoàn thiện, Saigon Co.op cho rằng năng lực kiểm soát chuỗi cung ứng đang trở thành yếu tố quyết định uy tín của nhà bán lẻ. Hiện hệ thống này vận hành theo tiêu chuẩn ISO:9001 cùng hệ thống quản trị chất lượng xuyên suốt toàn chuỗi. Saigon Co.op cũng chủ động xây dựng bộ tiêu chuẩn riêng cho nhiều nhóm hàng như rau củ quả, trái cây,thịt heo, thủy hải sản… theo hướng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp nhu cầu thị trường trong nước.

Ông Dương Minh Quang khẳng định, việc kiểm soát hiện không còn dừng ở khâu kiểm tra khi nhập hàng, mà phải theo dõi xuyên suốt từ sản xuất, vận chuyển đến phân phối tại điểm bán nhằm giảm tối đa nguy cơ phát sinh rủi ro trong chuỗi cung ứng. Đồng thời, Saigon Co.op cũng đang triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng nhà cung cấp thông qua đào tạo, tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn và giải pháp truy xuất nguồn gốc.

Là đơn vị tham gia cung ứng thực phẩm cho Saigon Co.op nhiều năm nay, bà Nguyễn Kiều Oanh, Giám đốc Công ty Mekong Delta, cho biết, Saigon Co.op không chỉ yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý mà còn đánh giá vùng nguyên liệu, điều kiện sản xuất, quy trình bảo quản và khả năng truy xuất nguồn gốc. Nhóm hàng như rau củ, thịt cá được lấy mẫu kiểm tra định kỳ và ngẫu nhiên trong quá trình lưu thông. “Chúng tôi phải hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng tốt hơn để có thể đồng hành lâu dài với hệ thống bán lẻ hiện đại này”, bà Nguyễn Kiều Oanh chia sẻ.

Việc các nhà bán lẻ như Saigon Co.op chủ động siết chặt kiểm tra hàng hóa cho thấy vai trò của hệ thống phân phối hiện đại đang dần thay đổi, không dừng ở bán hàng mà còn trở thành một mắt xích quan trọng trong kiểm soát chất lượng và tạo dựng niềm tin thị trường. Đây cũng được xem là hướng đi quan trọng để xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững cho đô thị lớn như TPHCM.

MINH XUÂN