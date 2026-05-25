Doanh nghiệp tăng đầu tư cho thị trường nội địa

Thị trường nội địa đang trở thành không gian cạnh tranh chiến lược của doanh nghiệp Việt, là điểm tựa để doanh nghiệp tăng khả năng chống chịu trước biến động bên ngoài.

Ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Saigon Co.op (phải) ký kết hợp tác với đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Nam Á

Áp dụng tiêu chuẩn cao hơn

Những biến động kéo dài của thương mại toàn cầu đang khiến nhiều doanh nghiệp Việt thay đổi chiến lược phát triển. Thị trường nội địa đang dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, ổn định dòng tiền và tạo dư địa tái đầu tư.

Xu hướng này thể hiện rõ ở việc nhiều doanh nghiệp tăng tốc đầu tư vùng nguyên liệu, công nghệ sản xuất và chuyển đổi số nhằm nâng chất lượng sản phẩm, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước. Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T, cho biết, hiện doanh nghiệp phát triển nhiều nhóm sản phẩm từ trái cây tươi, trái cây đông lạnh đến nông sản chế biến như xoài, sầu riêng, bưởi, dừa, thanh long, nhãn, chôm chôm… phục vụ cả xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Theo ông Tùng, những tiêu chuẩn vốn được xây dựng để phục vụ xuất khẩu nay được áp dụng chung cho thị trường trong nước. Tại Vina T&T, toàn bộ quy trình từ phân loại, tuyển chọn nông sản, xử lý công nghệ cao, đóng gói đến vận hành chuỗi lạnh khép kín đều được kiểm soát theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm giữ độ tươi ngon và minh bạch chất lượng sản phẩm. Các công nghệ như chiếu xạ, xử lý hơi nước nóng, truy xuất nguồn gốc hay kiểm soát nhiệt độ 24/7 vốn trước đây chủ yếu phục vụ xuất khẩu nay được áp dụng để trở thành lợi thế cạnh tranh tại thị trường nội địa.

Không chỉ ở lĩnh vực nông sản, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng đang mở thêm dư địa cho doanh nghiệp hàng tiêu dùng Việt Nam. Xu hướng tiêu dùng xanh, ưu tiên sản phẩm an toàn và chăm sóc sức khỏe chủ động đang thúc đẩy nhiều doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào tiêu chuẩn sản xuất và xây dựng niềm tin thương hiệu ngay tại thị trường trong nước.

Bà Nguyễn Thùy Linh, Giám đốc Marketing Công ty cổ phần Dược phẩm OPC, cho biết, nhiều dòng sản phẩm từ dược liệu thiên nhiên và thực phẩm bảo vệ sức khỏe của doanh nghiệp ghi nhận tín hiệu tiêu thụ tích cực từ đầu năm 2026. Theo bà Linh, người tiêu dùng trong nước hiện không chỉ quan tâm giá bán mà chú trọng hơn đến nguồn gốc nguyên liệu, độ an toàn và chất lượng sản phẩm.

Bán lẻ hiện đại nâng vai trò kết nối hàng Việt

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng đang kéo theo yêu cầu tái cấu trúc hệ thống phân phối. Nếu trước đây, bán lẻ chủ yếu đóng vai trò đầu ra tiêu thụ hàng hóa, thì nay đã tham gia sâu hơn vào chuỗi tổ chức thị trường, từ kiểm soát tiêu chuẩn hàng hóa, dữ liệu khách hàng đến logistics và thanh toán số.

Các hệ thống bán lẻ nội địa như Saigon Co.op đang mở rộng vai trò từ nhà phân phối sang nền tảng kết nối chuỗi cung ứng hàng Việt. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết, với hơn 800 điểm bán trên toàn quốc và khoảng 1 triệu lượt khách mỗi ngày, hệ thống góp phần tạo đầu ra ổn định cho nhiều sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), nông sản sạch, hàng tiêu dùng xanh và sản phẩm sản xuất trong nước. “Khi hệ thống phân phối hiện đại phát triển mạnh, doanh nghiệp muốn đưa hàng vào siêu thị buộc phải nâng chuẩn sản xuất, đầu tư bao bì, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm khả năng cung ứng ổn định. Điều này góp phần kéo toàn bộ chuỗi cung ứng nội địa dịch chuyển theo hướng chuyên nghiệp hơn”, ông Thắng nhấn mạnh.

Ở khía cạnh khác, xu hướng liên kết giữa bán lẻ, tài chính và công nghệ cũng đang diễn ra mạnh mẽ nhằm nâng hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng trong nước. Mới đây, Saigon Co.op đã ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) để phát triển hệ sinh thái tiêu dùng - tài chính - thương mại hiện đại.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ triển khai các giải pháp quản trị dòng tiền, thanh toán số, tích hợp hệ sinh thái khách hàng thành viên và phát triển mô hình “Siêu thị tài chính số toàn diện - OneBank Flagship” tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op. Những mô hình liên kết này cho thấy thị trường bán lẻ hiện không còn vận hành đơn lẻ mà đang chuyển sang hướng tích hợp đa dịch vụ, nơi dữ liệu tiêu dùng, logistics và tài chính số trở thành yếu tố quan trọng để giữ khách hàng và mở rộng thị phần.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục biến động, mở rộng thị phần nội địa không còn là câu chuyện kích cầu ngắn hạn mà đang trở thành chiến lược dài hạn nhằm gia tăng năng lực tự chủ của nền kinh tế. Khi thị trường trong nước đủ lớn, có khả năng dẫn dắt chuẩn tiêu dùng, đó cũng sẽ là nền tảng để doanh nghiệp Việt nâng sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

MINH XUÂN