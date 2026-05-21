Kênh phân phối hiện đại: Bệ phóng cho nông sản Việt

Thông qua các chương trình kết nối giữa nhà phân phối với doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương, ngày càng nhiều nông sản Việt tìm được đường vào hệ thống bán lẻ hiện đại.

Mận hậu Sơn La được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op

Khách hàng tiếp cận thực phẩm an toàn, giá hợp lý

Cuối tuần, khu vực trái cây tại siêu thị Co.opXtra Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình, TPHCM) đông khách hơn thường ngày. Nhiều người đứng lựa từng trái mận hậu Sơn La vừa được đưa lên kệ với mức giá khuyến mãi chỉ hơn 20.000 đồng/kg.

Chị Hà Duyên, cư dân phường Hiệp Bình, cho biết, ban đầu khá bất ngờ khi thấy giá mận tại siêu thị thấp hơn đáng kể so với nhiều điểm bán bên ngoài. “Thấy giá tốt mà trái lại khá đồng đều, có thông tin nguồn gốc nên tôi mua luôn vài ký về ăn”, chị nói.

Không riêng chị Duyên, nhiều khách hàng cuối tuần cũng tranh thủ mua các loại trái cây như dưa hấu, vải thiều Đắk Lắk, bưởi Năm Roi, bưởi Tân Triều… tại siêu thị. Chị Anh Thy, cư dân phường Bình Quới, chia sẻ, lâu nay gia đình chị ưu tiên mua nông sản theo mùa tại siêu thị vì dễ kiểm tra xuất xứ, chất lượng ổn định và thường có nhiều chương trình giá tốt. “Dưa hấu đường đang giảm giá còn khoảng 24.500 đồng/kg, bưởi Tân Triều chỉ khoảng 44.500 đồng/kg. Nếu mua bên ngoài, nhiều chỗ giá cao hơn mà chất lượng không bằng”, chị Thy cho biết.

Theo đại diện Saigon Co.op, để có những sản phẩm chất lượng với mức giá cạnh tranh, nhiều năm nay hệ thống này liên tục phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành. HTX và nhà sản xuất để ký kết tiêu thụ, đặt hàng số lượng lớn và đưa nông sản vùng miền vào hệ thống phân phối hiện đại.

Dẫn chứng cụ thể, đại diện Saigon Co.op cho biết, ngày 15-5 vừa qua, đơn vị đã phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La ký kết trực tiếp với Hợp tác xã Kiên Cường (xã Phiêng Khoài) để đưa mận hậu vào hệ thống phân phối, đồng thời triển khai chương trình “Lễ hội mận hậu Sơn La” tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc với nhiều hoạt động quảng bá, dùng thử và khuyến mãi giá.

Tạo đầu ra ổn định cho doanh nghiệp, HTX

Theo đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La, địa phương hiện có khoảng 14.550 ha mận, sản lượng năm nay ước khoảng 100.000 tấn. Tính đến đầu tháng 5-2026, sản lượng tiêu thụ đã đạt khoảng 35.000 tấn, mang về giá trị khoảng 525 tỷ đồng. Dù vậy, với nhiều HTX và nhà vườn, áp lực lớn nhất vẫn là bài toán đầu ra khi nông sản bước vào chính vụ. Việc các hệ thống bán lẻ như Saigon Co.op tham gia kết nối tiêu thụ, cam kết hỗ trợ đầu ra được xem là một trong những giải pháp quan trọng và ổn định giúp nông sản địa phương tiếp cận thị trường.

Đại diện Hợp tác xã Kiên Cường cho biết, tham gia ký kết chương trình phân phối, mận của bà con trong HTX sẽ có đầu ra và giá cả ổn định. HTX cũng chủ động hơn về kế hoạch sản xuất.

Không chỉ các HTX trái cây, nhiều doanh nghiệp nông sản chế biến hiện cũng xem hệ thống phân phối hiện đại là kênh quan trọng để mở rộng thị trường nội địa.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Tân Nhiên, cho biết, trước đây doanh số mặt hàng bánh tráng của doanh nghiệp phụ thuộc khá lớn vào khách du lịch cùng đại lý truyền thống. Tuy nhiên, từ khi đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, tệp khách hàng đã ổn định hơn đáng kể và sức mua cũng duy trì đều đặn quanh năm. Tương tự, bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc Công ty Thiên nhiên Việt, cho rằng, các sản phẩm bột rau má hay bột tía tô của doanh nghiệp từng rất khó tiếp cận khách hàng đại trà, nhưng từ khi lên kệ siêu thị, người tiêu dùng dễ dàng nhận diện và trải nghiệm hơn. “Đây chính là giải pháp giúp nông sản địa phương định vị thương hiệu dài hạn, thay vì chỉ duy trì phương thức tiêu thụ theo từng đợt ngắn”, bà Hương chia sẻ.

Trong bối cảnh sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp và HTX khẳng định, sự tham gia ngày càng sâu vào các hệ thống phân phối hiện đại như Saigon Co.op đang mở thêm cơ hội để nông sản địa phương vượt khỏi bài toán tiêu thụ theo mùa vụ, từng bước xây dựng thị trường ổn định hơn ngay tại thị trường nội địa.

Về phía Saigon Co.op cũng cho biết, thời gian tới hệ thống sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các địa phương, HTX và doanh nghiệp nông nghiệp nhằm đưa thêm nông sản, sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và đặc sản vùng miền vào hệ thống phân phối hiện đại.

MINH LAN