Hàng Việt là nền tảng kích cầu tiêu dùng

Trong bối cảnh sức mua trong nước dần phục hồi, Saigon Co.op cho rằng hàng Việt cần tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong chiến lược kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, tỷ lệ hàng Việt tại hệ thống luôn duy trì trên 90%. Việc ưu tiên hàng nội địa là chiến lược phát triển dài hạn nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước, logistics, nông nghiệp và công nghiệp chế biến cùng phát triển.

Khách hàng tham quan mua sắm tại hệ thống Co.opmart

Do đó, thời gian qua Saigon Co.op đã đồng hành với hàng ngàn doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất thông qua các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản địa phương, hỗ trợ đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại, cải tiến bao bì và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Nhiều chương trình quảng bá đặc sản vùng miền, tuần lễ sản phẩm OCOP hay ưu tiên sản phẩm xanh, có truy xuất nguồn gốc... cũng được triển khai nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt. Điển hình, chương trình đưa mận hậu Sơn La vào hệ thống Co.opmart, Co.opXtra và Co.op Food trên toàn quốc đã được triển khai. Qua đó nông sản được đưa trực tiếp từ vùng nguyên liệu đến người tiêu dùng với giá cạnh tranh, giúp đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân và tạo động lực kích cầu trong nước.

Từ thực tiễn bán lẻ, ông Nguyễn Ngọc Thắng cho rằng, người tiêu dùng ngày nay không còn bị thu hút bởi khuyến mãi hình thức; họ ưu tiên các chương trình thực chất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Vì vậy, Saigon Co.op tập trung triển khai kích cầu theo hướng: ưu tiên nhóm hàng thiết yếu, gia tăng giá trị bền vững thay vì chạy theo giảm giá ngắn hạn, tích hợp chăm sóc khách hàng thành viên và nâng cao trải nghiệm mua sắm đa kênh.

Song song đó, Saigon Co.op đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng phân tích dữ liệu khách hàng để cá nhân hóa ưu đãi và tối ưu danh mục hàng hóa. Với hơn 4 triệu thành viên, Saigon Co.op khai thác hành vi mua sắm theo nhóm, khu vực để thiết kế chương trình phù hợp, giảm lãng phí nguồn lực và nâng cao hiệu quả kích cầu. Chuyển đổi số không chỉ tối ưu vận hành mà còn tạo trải nghiệm tiêu dùng thuận tiện hơn, từ đó góp phần khơi thông sức mua một cách bền vững.

ÁNH TUYẾT