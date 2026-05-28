Tiêu dùng thông minh

Co.op Online tích hợp thanh toán qua MoMo

SGGP

Nền tảng mua sắm trực tuyến Co.op Online vừa tích hợp thêm phương thức thanh toán qua ví điện tử MoMo, giúp người dùng thanh toán đơn hàng nhanh hơn chỉ với vài thao tác trên ứng dụng hoặc website.

Theo nền tảng này, việc liên kết MoMo giúp khách hàng không còn phải nhập lại thông tin thẻ hay tìm ví tiền mỗi lần mua sắm. Từ đó, người dùng có thể thanh toán nhanh cho nhiều nhóm hàng như thực phẩm, hóa phẩm, đồ dùng gia đình… với tiêu chí nhanh chóng, tiện lợi và tăng tính bảo mật khi mua sắm trực tuyến.

Cùng với tích hợp thanh toán điện tử, Co.op Online cũng triển khai minigame “Trạm sạc tự tin - Bắt deal siêu hot” dành cho nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân trên nền tảng online. Khách hàng đăng nhập vào website hoặc ứng dụng Co.op Online sẽ được tham gia trò chơi “bắt deal” mỗi ngày để nhận các mã E-voucher giảm giá. Động thái này cho thấy xu hướng các hệ thống bán lẻ hiện đại tiếp tục đẩy mạnh trải nghiệm mua sắm trực tuyến, thanh toán không tiền mặt với các hoạt động tương tác nhằm tăng sức hút với người tiêu dùng trẻ.

PHƯƠNG OANH

