Tiêu dùng thông minh

Đưa kiến thức an toàn thực phẩm vào giảng đường

SGGP

Saigon Co.op vừa phối hợp cùng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TPHCM và 6 trường đại học tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề về an toàn thực phẩm dành cho sinh viên.

Chương trình không chỉ tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà trường và cơ quan quản lý mà còn giúp sinh viên tiếp cận thực tế quy trình kiểm soát chất lượng trong hệ thống bán lẻ hiện đại, từ đó nâng cao nhận thức về tiêu dùng an toàn. Đại diện Saigon Co.op cho biết, đơn vị luôn xem an toàn thực phẩm là trách nhiệm gắn liền với hoạt động kinh doanh và cam kết đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng.

Việc đưa kiến thức tiêu dùng an toàn đến môi trường học đường góp phần hình thành thói quen lựa chọn thực phẩm đúng cách cho thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa rộng hơn những kiến thức thiết thực về an toàn thực phẩm đến cộng đồng, hướng đến môi trường tiêu dùng an toàn và bền vững hơn cho mỗi gia đình Việt.

MỸ Ý

