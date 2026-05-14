Co.opmart khởi động nhiều chương trình an sinh xã hội

Thời gian gần đây, nhiều siêu thị Co.opmart trên cả nước liên tục triển khai các chương trình an sinh xã hội hướng đến người lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại TP Cần Thơ, Co.opmart Cần Thơ vừa phối hợp cùng UBND phường Ninh Kiều tổ chức chương trình “Túi gạo an sinh”, trao tặng 100 phần quà với tổng trị giá gần 15 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Hoạt động được triển khai hưởng ứng mô hình “Dân vận khéo”, nằm trong chuỗi chương trình hướng về cộng đồng của đơn vị trong các dịp lễ lớn năm nay.

Trong khi đó, Công đoàn Co.opmart Cà Mau cũng tổ chức trao tặng 100 suất cơm trưa miễn phí cho người lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đại diện đơn vị, chương trình “Bữa cơm nghĩa tình” sẽ được duy trì định kỳ vào ngày 4 hàng tháng nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Tương tự, tại Co.opmart Vĩnh Long,chương trình “Bữa ăn yêu thương” đã trao 200 phần ăn trưa cho người nghèo và người cao tuổi neo đơn trên địa bàn vào cuối tháng 4 vừa qua. Hoạt động nằm trong chương trình “1.000 công trình chăm lo người lao động và an sinh vì cộng đồng” do Đảng ủy Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM phát động.

Song song với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, một số đơn vị Co.opmart cũng triển khai thêm các mô hình gắn với tiêu chí môi trường và không gian xanh. Đơn cử, Co.opmart Duyên Hải đăng ký thực hiện công trình “Không gian xanh - siêu thị thân thiện” kết hợp cùng chương trình “Bữa cơm 0 đồng” dành cho người lao động thu nhập thấp và người dân khó khăn.

Theo đại diện Co.opmart, các hoạt động trên không chỉ hướng đến hỗ trợ cộng đồng trước mắt mà còn góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp bán lẻ gắn với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

MINH ANH