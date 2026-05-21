Ra mắt mô hình “Bếp ăn yêu thương - Thùng tiền nhân ái”

Các đơn vị ký kết tại lễ phát động Tháng Nhân đạo 2026

Mô hình “Bếp ăn yêu thương - Thùng tiền nhân ái” được đặt tại Co.opmart Bình Dương huy động sự đồng hành từ khách hàng, mạnh thường quân và các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ những suất ăn miễn phí cho người lao động khó khăn, bệnh nhân và các hoàn cảnh kém may mắn.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ phường Thủ Dầu Một cho biết, Tháng Nhân đạo không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và kết nối những tấm lòng thiện nguyện. Trong khi đó, Co.opmart Bình Dương cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, kết nối cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho người yếu thế

PHƯƠNG NHI