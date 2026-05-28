Cơ hội hợp tác bán lẻ Việt Nam - Indonesia

Phái đoàn Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM vừa có buổi thăm và làm việc với Saigon Co.op nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử giữa hai nước.

Tại buổi gặp, hai bên đã trao đổi về tiềm năng thị trường, xu hướng tiêu dùng cũng như khả năng kết nối hệ thống phân phối giữa doanh nghiệp Việt Nam và các tập đoàn bán lẻ Indonesia. Một số nội dung được quan tâm như: mở rộng chuỗi cung ứng hàng hóa, hợp tác trên nền tảng thương mại điện tử và thúc đẩy lưu thông hàng tiêu dùng trong khu vực ASEAN.

Theo báo cáo gần đây của các công ty nghiên cứu thị trường, xu hướng hợp tác giữa các nhà bán lẻ trong khu vực đang gia tăng cùng tốc độ phát triển nhanh của thương mại điện tử Đông Nam Á. Indonesia hiện là một trong những thị trường thương mại điện tử lớn nhất ASEAN, với nhu cầu tiêu dùng trực tuyến và thanh toán số tiếp tục tăng mạnh những năm gần đây. Do đó, việc kết nối với các đối tác Indonesia sẽ mở thêm cơ hội đưa hàng hóa Việt Nam vào các kênh bán lẻ hiện đại, đồng thời đa dạng nguồn cung và trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng trong nước.

MINH ANH