Tiêu dùng xanh thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sản xuất

Sản phẩm xanh ngày càng được ưa chuộng

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại nhiều hệ thống siêu thị ở TPHCM như Co.opmart, Co.opXtra hay Co.op Food… cho thấy, những sản phẩm mang xu hướng xanh như túi tự hủy sinh học, bao bì tái chế, hộp giấy, ống hút giấy hay các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên xuất hiện ngày càng nhiều trên quầy kệ.

Anh Ngô Quốc An, ngụ phường Tân Mỹ, TPHCM, chia sẻ nếu như trước đây ở ngành hàng gia dụng thường bắt gặp nhiều loại đũa nhựa, thớt nhựa hay các vật dụng dùng một lần thì nay những sản phẩm này gần như giảm rất nhiều trong siêu thị. Thay vào đó là các sản phẩm như đũa tre, chén dừa, thớt gỗ, muỗng gỗ hay các vật dụng có thể tái sử dụng nhiều lần. “Đây là điểm cộng khiến tôi thích đi siêu thị hơn vì cảm giác sản phẩm thân thiện môi trường và an toàn hơn cho gia đình. Nhiều món giá cũng không chênh lệch nhiều so với hàng thông thường”, anh An nói.

Là người quan tâm đến các sản phẩm có thành phần tự nhiên, chị Đặng Thùy Linh, ngụ phường An Khánh, TPHCM, cho biết, vài năm gần đây chị nhận thấy nhiều thương hiệu nội địa như Nguyên Xuân hay Mỹ phẩm Sài Gòn đẩy mạnh các dòng dầu gội, nước rửa tay, sản phẩm chăm sóc cá nhân... sử dụng nguyên liệu bản địa như bồ kết, gừng, sả, vỏ bưởi hay tinh dầu thiên nhiên. “Trước đây, tôi nghĩ các sản phẩm thiên nhiên thường khá đắt, nhưng giờ nhiều thương hiệu Việt có giá rất dễ mua. Có những chai dầu gội chỉ vài chục ngàn đồng nên tôi ưu tiên dùng thử thay vì chọn sản phẩm nhiều hương liệu”, chị Linh chia sẻ.

Không còn là cuộc chơi của doanh nghiệp lớn

Theo đại diện Saigon Co.op, nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá bán và mẫu mã thì nay nhiều đơn vị bắt đầu chú trọng hơn đến bao bì tái chế, giảm sản phẩm nhựa dùng một lần, sử dụng nguyên liệu thiên nhiên, đầu tư truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu mới từ thị trường.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, xu hướng tiêu dùng xanh hiện không còn xuất hiện ở một nhóm khách hàng nhỏ mà đã lan sang nhiều ngành hàng khác nhau, từ gia dụng, hóa mỹ phẩm đến thực phẩm. Theo thống kê từ Saigon Co.op, tỷ lệ người tiêu dùng chọn các sản phẩm xanh trong toàn hệ thống bán lẻ này gia tăng từng năm. Điều này thể hiện rõ nét nhất trong Tháng Tiêu dùng xanh được Saigon Co.op phối hợp cùng Báo SGGP phát động vào tháng 6 hàng năm. “Chỉ riêng Tháng Tiêu dùng xanh, doanh số các sản phẩm đạt chuẩn xanh tăng 50%-60%. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến sản phẩm thân thiện môi trường”, đại diện Saigon Co.op cho biết.

Ở góc độ rộng hơn, bà Nguyễn Cẩm Chi, Giám đốc khối Tư vấn phát triển bền vững, tư vấn trưởng Công ty Tư vấn & quản lý MCG, cho biết, trước áp lực của thị trường, nhiều doanh nghiệp bắt đầu tiếp cận xanh hóa theo hướng thực tế hơn thay vì chạy theo các chứng chỉ quốc tế đắt đỏ. Dẫn chứng cụ thể, bà Chi cho biết, không ít doanh nghiệp đã tận dụng phụ phẩm trong sản xuất để tạo thêm doanh thu, giảm chi phí vận hành. Chẳng hạn, chuối loại được dùng làm thức ăn cho bò, sau đó phân bò được ủ bón cho vườn cây; vỏ bẹ nha đam được tận dụng làm phân hữu cơ; bã dong riềng được xử lý thành thức ăn ruồi lính đen và phân hữu cơ hay phụ phẩm dừa được tái sử dụng làm chất đốt, hàng mỹ nghệ và nguyên liệu sản xuất khác. Đặc biệt, một khảo sát gần đây được MCG thực hiện cho thấy, có tới 69% doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt đầu hành trình phát triển bền vững từ những thay đổi rất cơ bản như tiết kiệm điện, nước, thay đổi bao bì sản phẩm.

MINH LAN