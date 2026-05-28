Nhiều sản phẩm may mặc, chăn ga giảm giá tới 55%

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua sắm tiết kiệm, nhiều hệ thống bán lẻ đang tăng mạnh khuyến mãi cho nhóm hàng may mặc và đồ dùng gia đình để kích cầu sức mua dịp cuối tháng.

Đơn cử, hệ thống cửa hàng bách hóa tổng hợp Co.op Smile đang áp dụng giảm giá hàng loạt sản phẩm như khăn, gối, drap giường, đồ mặc nhà với mức từ 26%-55%. Chương trình được áp dụng tại các điểm bán ở khu dân cư, chung cư và khu ký túc xá tại TPHCM.

Theo ghi nhận, bên cạnh thực phẩm, nhóm hàng may mặc cơ bản và đồ dùng gia đình đang trở thành phân khúc được nhiều người tiêu dùng quan tâm nhờ tần suất sử dụng cao và nhu cầu thay mới thường xuyên. Đặc biệt trong giai đoạn thời tiết nắng nóng kéo dài, sức mua các sản phẩm khăn, drap giường hay đồ mặc nhà có xu hướng tăng. Giới kinh doanh cho rằng, xu hướng giảm giá sâu cho nhóm hàng thiết yếu đang được nhiều hệ thống đẩy mạnh nhằm giữ chân khách mua trực tiếp trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu và xu hướng săn khuyến mãi nhiều hơn.

MỸ HẠNH