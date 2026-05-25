TPHCM đẩy mạnh kết nối cung - cầu

TPHCM đang tiếp tục đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, kết nối cung - cầu và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hệ thống phân phối nhằm giữ ổn định thị trường nội địa trong bối cảnh chi phí sản xuất và logistics còn nhiều biến động.

Khách hàng lựa chọn thực phẩm tươi sống tại Saigon Co.op cho bữa ăn gia đình ngày hè

Theo Sở Công thương TPHCM, thành phố hiện duy trì nhiều chương trình bình ổn thị trường, kết nối doanh nghiệp với hệ thống bán lẻ hiện đại và hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống và sản phẩm phục vụ mùa hè. Các chương trình này không chỉ giúp ổn định nguồn cung mà còn góp phần giữ nhịp sức mua của thị trường nội địa.

Ghi nhận tại nhiều hệ thống bán lẻ cho thấy sức mua đang tập trung vào các nhóm hàng thực phẩm, đồ uống, trái cây, hàng đông lạnh và sản phẩm phục vụ tiêu dùng gia đình. Nhiều siêu thị đồng loạt triển khai chương trình giảm giá sâu, tặng điểm thưởng và mở rộng không gian cho hàng Việt nhằm thu hút người mua sắm.

Đại diện nhiều doanh nghiệp bán lẻ cho biết, áp lực chi phí nguyên liệu, vận chuyển và cạnh tranh giá vẫn còn lớn, tuy nhiên thị trường nội địa vẫn được xem là dư địa tăng trưởng quan trọng trong năm 2026. Việc tham gia sâu hơn vào các chương trình kết nối cung - cầu và hệ thống phân phối hiện đại đang giúp doanh nghiệp mở rộng đầu ra ổn định hơn.

Bộ Công thương nhận định, thị trường trong nước tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động. Vì vậy, việc phát triển mạng lưới phân phối hiện đại, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và nâng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ Việt đang được xem là một trong những trọng tâm điều hành thị trường năm nay.

KHÁNH GIAO