Sản phẩm OCOP ổn định chỗ đứng trên kệ siêu thị

Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM, ngành chế biến lương thực, thực phẩm vẫn duy trì mức tăng trưởng trên 13% trong những tháng đầu năm 2026 dù chịu áp lực lớn từ giá nguyên liệu và logistics. Trong bối cảnh đó, việc các hệ thống bán lẻ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, hỗ trợ tiêu thụ hàng nội địa và giảm khâu trung gian đang trở thành giải pháp quan trọng để góp phần ổn định thị trường và giữ nhịp tiêu dùng.

Trong xu hướng này, Saigon Co.op đang tăng cường ưu tiên hàng OCOP, đặc sản vùng miền và sản phẩm của hợp tác xã trên toàn hệ thống bán lẻ nhằm mở rộng đầu ra cho hàng Việt. Nhiều sản phẩm đặc trưng như bánh tráng Tây Ninh, trà lá sen Đồng Tháp, cá dứa một nắng Cần Giờ, gạo lúa tôm, trà atiso… được đẩy mạnh khuyến mãi, tăng điểm thưởng và ưu tiên trưng bày tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food. Song song đó, nhóm nông sản đạt chuẩn VietGAP, “Tick xanh trách nhiệm” cũng được áp dụng nhiều chương trình giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng và gia tăng khả năng tiếp cận thị trường cho nhà sản xuất trong nước.

Không dừng ở hoạt động bán hàng, hệ thống này còn đẩy mạnh dùng thử sản phẩm, kết nối tiêu thụ và hỗ trợ hoàn thiện tiêu chuẩn hàng hóa cho các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương. Qua đó, nhiều sản phẩm OCOP từng khó tiếp cận hệ thống bán lẻ hiện đại đã dần có chỗ đứng ổn định trên kệ siêu thị. Mô hình liên kết giữa hệ thống phân phối và khu vực sản xuất, đặc biệt là hợp tác xã, đang trở thành hướng đi quan trọng để nâng giá trị hàng Việt, giảm áp lực đầu ra và tăng tính bền vững cho chuỗi cung ứng nội địa.

