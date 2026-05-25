Thực phẩm thanh mát hút khách

Saigon Co.op giảm giá nhóm trái cây, rau củ mùa hè, phục vụ nhu cầu tiêu dùng mùa nắng nóng

Ưu tiên rau xanh, trái cây

Những ngày giữa tháng 5, tại nhiều siêu thị Co.opmart, Co.opXtra ở TPHCM, khu vực trái cây, rau củ và thực phẩm tươi sống luôn nhộn nhịp người mua từ sáng sớm đến chiều tối. Các quầy hàng trái cây theo mùa như mận hậu, vải, kiwi vàng, nho xanh không hạt, dưa lưới hay sầu riêng... thu hút đông khách lựa chọn nhờ mức giá ưu đãi và nhu cầu giải nhiệt tăng cao. Bên cạnh đó, các loại thực phẩm thanh mát, dễ chế biến và phù hợp bữa cơm gia đình cũng hút khách.

Chị Nguyễn Thị Minh Trang, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM, cho biết những ngày nắng nóng, gia đình chị ưu tiên rau xanh, trái cây và các loại thực phẩm tươi thay cho những món nhiều dầu mỡ. “Mùa này nhà tôi mua nhiều bí đao, khổ qua, bầu để nấu canh; các loại trái cây như mận, dưa lưới thì ăn giải nhiệt. Nếu siêu thị có khuyến mãi thì càng dễ mua hơn vì chi phí sinh hoạt hiện nay khá cao”, chị Trang chia sẻ.

Không chỉ trái cây và rau củ, một số nhóm hàng tiện lợi như thực phẩm đông lạnh, nước giải khát, thực phẩm dinh dưỡng hay đồ dùng gia đình cũng tăng lượng tiêu thụ khi bước vào mùa hè. Theo đại diện Saigon Co.op, hệ thống đang triển khai chương trình “Cảm ơn người nội trợ đảm đang” trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart Pro, Co.op Food, FineLife, Co.op Smile và Co.op Online với ưu đãi đến 50% cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu. Trong đó, trọng tâm là nhóm thực phẩm tươi sống và nông sản theo mùa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mùa hè của người dân.

Đáng chú ý, “Lễ hội trái cây mùa hè” và “Lễ hội rau nhiệt đới” đang trở thành điểm nhấn thu hút khách hàng tại hệ thống bán lẻ này. Nhiều loại trái cây nhập khẩu và nội địa như táo bi đỏ New Zealand, táo Envy Mỹ, kiwi vàng New Zealand, nho xanh không hạt Chile, sầu riêng Sáu Ri, mận hậu, vải, dưa lưới… được giảm giá đến 15%. Song song đó, các mặt hàng rau củ quen thuộc như bí đao, bầu, khổ qua, cải bẹ xanh, cải ngọt… cũng giảm giá đến 30% hoặc tặng kèm nông sản trong các chương trình kích cầu theo mùa.

Cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm

Không chỉ cạnh tranh bằng giá, các hệ thống bán lẻ hiện còn đẩy mạnh xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm nhằm giữ chân khách hàng trong bối cảnh sức mua đang có sự phân hóa mạnh. Thay vì triển khai khuyến mãi đại trà, nhiều chương trình tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu phục vụ đúng nhu cầu theo mùa và hành vi tiêu dùng thực tế. Anh Lê Hoàng Nam, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM, cho biết, hiện gia đình anh có xu hướng mua hàng theo tuần thay vì tích trữ nhiều như trước. “Điều tôi quan tâm nhất là sản phẩm phải tươi, tiện lợi và nguồn gốc rõ ràng. Những chương trình giảm giá thực phẩm tươi, hỗ trợ mua online giúp gia đình tiết kiệm được khá nhiều thời gian”, anh Nam nói.

Bắt nhịp xu hướng này, nhiều hệ thống bán lẻ đang tăng tốc kết hợp giữa bán trực tiếp và online nhằm tối ưu trải nghiệm tiêu dùng. Saigon Co.op cho biết, Co.op Online hiện triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho nhóm hàng thực phẩm tươi sống, sản phẩm dinh dưỡng và chăm sóc cá nhân với mức giảm giá lên đến 50%, đồng thời áp dụng thêm các mã giảm giá cho đơn hàng mua trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, mùa hè luôn là giai đoạn sức mua tăng mạnh đối với nhóm thực phẩm tươi, đồ uống, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng gia đình. Tuy nhiên, điểm khác biệt là người tiêu dùng không còn ưu tiên giá rẻ đơn thuần mà ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và sự tiện lợi trong mua sắm. Điều này buộc các hệ thống phân phối phải thay đổi cách tiếp cận, từ cạnh tranh giá sang tối ưu trải nghiệm và nâng chất lượng dịch vụ.

Đại diện Saigon Co.op cho biết hệ thống đang tiếp tục mở rộng kết nối với các nhà cung cấp nông sản trong nước, đồng thời tối ưu danh mục hàng hóa theo nhu cầu tiêu dùng từng giai đoạn nhằm giữ ổn định nguồn cung và hỗ trợ sức mua thị trường. Theo doanh nghiệp, việc linh hoạt triển khai các chương trình kích cầu theo mùa không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu mà còn góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản và hàng Việt trong bối cảnh thị trường đang cạnh tranh ngày càng gay gắt.

MINH XUÂN