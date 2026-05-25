Đề xuất giảm thuế suất các mặt hàng thiết yếu

Theo số liệu từ Bộ Công thương, năm 2025, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đạt khoảng 269 tỷ USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 9%-10% và là mức cao nhất trong 5 năm gần đây.

Trong 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng sức mua hiện vẫn thiếu ổn định, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu và ưu tiên các mặt hàng giá rẻ. Điều này khiến doanh nghiệp phải liên tục khuyến mãi, giảm giá để giữ thị phần.

Chia sẻ tại hội thảo “Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng” do Báo Thanh niên tổ chức ngày 22-5, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường, đề xuất các cơ quan quản lý, Chính phủ cần nghiên cứu giảm thuế suất giá trị gia tăng của hàng hóa nhu yếu phẩm về 0% nhằm hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, giảm áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, phí thuế xăng dầu đang được giảm, có thể gia hạn giảm đến hết năm 2027, thay vì đến ngày 30-6-2026 như hiện nay. Theo đó, 3 dòng thuế cần được xem xét là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu; các loại phí bến bãi cũng cần xem xét tạm ngưng thu.

ANH THY

