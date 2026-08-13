Tiêu dùng thông minh

Co.op Online mở chuyên trang điện tử sản phẩm chăm sóc nhà cửa

SGGP

Chuyên trang “Home & Kitchen” vừa được Co.op Online đưa vào hoạt động, tập hợp các sản phẩm phục vụ giặt giũ, vệ sinh và chăm sóc không gian sống, giúp người dùng dễ tìm kiếm, so sánh và đặt giao tận nhà.

Chuyên trang mua sắm mới của Co.op Online
Chuyên trang mua sắm mới của Co.op Online

Thay vì phải tìm sản phẩm ở nhiều danh mục khác nhau, người mua có thể lựa chọn hàng hóa theo 4 nhóm gồm: giặt giũ, làm sạch gian bếp, vệ sinh phòng tắm và tiện ích không gian. Các mặt hàng trải từ nước giặt, sản phẩm chăm sóc quần áo đến dụng cụ lau dọn, chất tẩy rửa, khử mùi và vật dụng dùng hàng ngày trong gia đình.

Theo Co.op Online, việc phân chia danh mục theo từng khu vực sử dụng nhằm rút ngắn thời gian tìm kiếm, giúp khách hàng dễ bổ sung các sản phẩm còn thiếu. Hình thức đặt hàng trực tuyến cũng phù hợp với những mặt hàng có trọng lượng lớn hoặc cồng kềnh như nước giặt, nước lau sàn, giấy vệ sinh, giúp người mua giảm công sức vận chuyển.

Chuyên trang được cập nhật các chương trình giảm giá theo từng thời điểm. Người tiêu dùng nên kiểm tra dung tích, giá sản phẩm và điều kiện áp dụng ưu đãi trước khi đặt hàng, tránh mua nhiều chỉ vì mức giảm giá cao. Việc lập danh sách trước cũng giúp hạn chế bỏ sót sản phẩm hoặc phát sinh những khoản mua chưa cần thiết.

Hiện Co.op Online áp dụng miễn phí giao hàng cho đơn từ 200.000 đồng trong phạm vi 6km. Khách hàng có thể mua qua website, ứng dụng hoặc liên hệ tổng đài 1900.5555.68 để được tư vấn và đặt hàng.

PHƯƠNG ANH

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Co.op Online Giặt giũ Giặt Giấy vệ sinh Khử mùi Đơn từ Tẩy rửa Đặt hàng Cồng kềnh Phòng tắm CO.OPMART. TDTM

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