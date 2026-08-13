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Bánh trung thu lên kệ siêu thị sớm

SGGP

Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng nhiều hệ thống bán lẻ đã bắt đầu đưa bánh lên kệ. Tại các hệ thống siêu thị Co.opmart, bánh trung thu nhãn riêng Co.op Bakery được bày bán với nhiều loại nhân truyền thống và hiện đại như thập cẩm, đậu xanh, khoai môn, hạt sen, mè đen, sầu riêng, xá xíu, gà quay, trà ô long và thanh long.

Bánh trung thu Co.op Bakery được nhiều khách hàng chọn lựa (ANH ĐỨC)
Bánh trung thu Co.op Bakery được nhiều khách hàng chọn lựa (ANH ĐỨC)

Ở phân khúc phổ thông, các loại bánh nhân khoai môn đậu xanh, hạt sen mè đen, đậu xanh sầu riêng và đậu đỏ hạt sen có giá 44.000 đồng/bánh. Bánh thập cẩm, khoai môn trứng muối, thập cẩm gà quay và thập cẩm xá xíu được bán với giá 60.000 đồng/bánh.

Phân khúc quà tặng cũng được nhà bán lẻ này chia thành nhiều mức giá. Trong đó hộp 2 bánh gồm bánh thập cẩm và đậu xanh sầu riêng đang giảm từ 129.900 đồng xuống còn 103.900 đồng. Các hộp 4 bánh có giá từ 159.900 đến 223.900 đồng, tùy cách kết hợp nhân và mẫu hộp.

Ở phân khúc cao hơn, hộp “Trăng vàng” gồm 4 bánh được bán với giá 333.000 đồng. Sản phẩm có các vị thập cẩm lạp xưởng xá xíu, thanh long trứng hạt dưa, trà ô long trứng muối tan chảy và ngũ nhân chay. Một số bánh lẻ thuộc dòng này có giá từ 79.000 đến 89.000 đồng/bánh.

Theo Saigon Co.op, bánh trung thu Co.op Bakery được làm thủ công từ những nghệ nhân lành nghề, nguyên liệu thuần tự nhiên, không chứa chất bảo quản, gia vị được căn chỉnh hoàn hảo tạo nên độ thanh khiết của bánh. So với nhiều dòng bánh quà tặng trên thị trường, lợi thế của sản phẩm nhãn riêng nằm ở mức giá tương đối dễ tiếp cận.

PHƯƠNG NHI

Từ khóa

Thập cẩm Xá xíu Khoai môn Trứng muối Gà quay Hạt sen Mè đen Đậu xanh Saigon Co.op Ô long CO.OPMART TDTM

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