Tiêu dùng thông minh

Giảm giá hơn 1.000 sản phẩm phục vụ mùa tựu trường

SGGP

Nắm bắt nhu cầu mua sắm phục vụ năm học mới của hàng triệu gia đình, Saigon Co.op cho biết, ngay sau khi kết thúc chương trình khuyến mãi “Deal tựu trường, giá yêu thương”, đơn vị đã tiếp tục triển khai chương trình “Lễ hội dinh dưỡng - Bé khỏe mẹ vui” trên toàn hệ thống.

Saigon Co.op tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại siêu thị cho học sinh và phụ huynh (ẢNH: HỒNG ANH)
Saigon Co.op tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại siêu thị cho học sinh và phụ huynh (ẢNH: HỒNG ANH)

Chương trình kéo dài từ ngày 6 đến hết ngày 19-8 tại 800 điểm bán là Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… Trong thời gian này, hơn 1.000 sản phẩm gồm sữa, sữa chua, trái cây, rau củ, bánh mì, trứng và thực phẩm tươi sống được áp dụng mức giảm đến 50%. Không chỉ chăm sóc bữa ăn, chương trình còn mở rộng sang các nhóm hàng phục vụ học tập và sinh hoạt như quần áo, giày dép, khăn, gối, ly uống nước, đèn bàn, pin và đồ chơi… dành cho trẻ em.

Việc quy tụ đầy đủ các nhóm hàng thiết yếu tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc giúp phụ huynh có thể chuẩn bị gần như trọn vẹn cho năm học mới chỉ trong một lần mua sắm, tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí.

ANH THY

Từ khóa

Co.opXtra Co opmart Food Đèn bàn Tươi sống Sữa chua Bánh mì Giầy dép Rau củ Năm học mới TDTM

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