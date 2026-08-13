Tăng tốc phát triển cửa hàng trong khu dân cư

Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng Co.op Food vừa khai trương đầu tháng 8 tại TPHCM (ẢNH: HỒNG CHÂU)

Đưa hàng hóa đến gần người mua

Ngày 8-8, Co.op Food đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, TPHCM, chính thức đón khách. Đây là cửa hàng thứ 8 được Co.op Food đưa vào hoạt động trong năm 2026. Cùng ngày, 8 cửa hàng khác trong hệ thống cũng mở cửa trở lại sau quá trình nâng cấp. Trước đó, tháng 5-2026, Co.op Food đã cải tạo, tạo diện mạo mới cho nhiều cửa hàng tại TPHCM và các địa phương. Theo Saigon Co.op, những điểm bán này không được mở rộng theo hướng trở thành siêu thị lớn. Nguồn lực chủ yếu dành cho việc làm mới không gian, sắp xếp lại quầy kệ, nâng cấp hệ thống nhận diện và bổ sung tiện ích, giúp khách hàng tìm hàng hóa và thanh toán nhanh hơn.

Cũng trong đầu tháng 8, Saigon Co.op đưa vào hoạt động thêm 2 cửa hàng Co.opSmile ở phường Gò Vấp và phường Tân Hòa. Với quy mô nhỏ, nằm trong khu dân cư, Co.opSmile được tổ chức như một cửa hàng bách hóa hiện đại, tập trung vào thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu và sản phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Mô hình này hướng đến các chuyến mua nhanh, số lượng vừa phải, giúp người dân không phải đi xa hay chờ đến đợt mua sắm lớn. Ngoài Co.op Food và Co.opSmile, Saigon Co.op còn phát triển chuỗi cửa hàng Cheers và siêu thị Finelife tại nhiều khu vực của TPHCM. Đây là những mô hình có quy mô gọn, được thiết kế theo từng nhóm khách hàng và nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết, mở rộng mạng lưới tiếp tục là một trong những trọng tâm của Saigon Co.op trong năm 2026, với kế hoạch phát triển gần 100 điểm bán mới trên toàn quốc. Tuy nhiên, gia tăng độ phủ được thực hiện song song với tái cấu trúc mô hình, nâng hiệu quả vận hành và làm mới trải nghiệm mua sắm. Đặc biệt, việc liên tục mở mới, nâng cấp các cửa hàng hiện hữu không chỉ nhằm tăng số lượng điểm bán mà còn giúp hệ thống tiếp cận sát hơn nhu cầu từng khu dân cư.

Saigon Co.op không phải doanh nghiệp duy nhất theo đuổi hướng đi này. Thời gian qua, WinCommerce đã tiếp tục đưa thêm các cửa hàng WinMart+ vào hoạt động ở nhiều địa phương; Bách hóa Xanh cũng cho thấy sự gia tăng hiện diện ngoài khu vực lõi phía Nam; trong khi các chuỗi cửa hàng tiện lợi nước ngoài như Circle K, GS25, FamilyMart, Ministop và 7-Eleven vẫn đang tìm kiếm vị trí gần khu dân cư, trường học, văn phòng và tuyến đường đông người để mở mới.

Theo Sở Công thương TPHCM, đến giữa năm 2026, trên địa bàn có khoảng 3.653 cửa hàng tiện lợi, cao gấp 12 lần số lượng siêu thị đang hiện hữu trên địa bàn (khoảng 300 siêu thị). Chênh lệch này cho thấy độ phủ của bán lẻ hiện đại ngày càng dựa vào những điểm bán nhỏ, phân bố rộng, thay vì các công trình thương mại quy mô lớn.

Tạo lợi thế cạnh tranh

Theo bà Nguyễn Cao Ngọc Dung, Phụ trách Phát triển thị trường Việt Nam và Philippines của Tập đoàn nghiên cứu thị trường NIQ, các kênh bán lẻ đang đảm nhận những vai trò khác nhau trong hành trình mua sắm. Dữ liệu của NIQ cho thấy 59% người tiêu dùng ưu tiên minimart hơn siêu thị, 44% phụ thuộc vào thương mại điện tử và 85% sẵn sàng ghé cửa hàng mới. Trong đó, minimart chủ yếu đáp ứng nhu cầu chuẩn bị bữa ăn hàng ngày và mua hàng thiết yếu. Việc tập trung tại các khu dân cư đông đúc giúp mô hình này đón được những chuyến mua nhỏ, phát sinh thường xuyên và phù hợp với nhịp sống đô thị.

Bà Nguyễn Cao Ngọc Dung cho biết, xu hướng này càng rõ khi người tiêu dùng thận trọng hơn với chi tiêu. Khảo sát quý 1-2026 của NIQ ghi nhận 47% người tiêu dùng tăng nấu ăn tại nhà, 45% cắt giảm đồ xa xỉ, thú vui và 45% chú ý tránh lãng phí. Riêng tại TPHCM, mức cắt giảm thể hiện rõ hơn ở quần áo, sản phẩm chăm sóc cá nhân và ăn uống bên ngoài. Những thay đổi đó đang tạo thêm cơ hội cho các điểm bán gần nhà, nơi phục vụ nhu cầu mua thực phẩm và hàng thiết yếu với số lượng vừa phải.

Chị Cù Ngọc Mai, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM, cho biết, chị thường ghé Co.op Food ngay dưới tòa nhà chung cư để mua thực phẩm hàng ngày. “Gần nhà nên thiếu món gì tôi mua món đó, không phải chờ cuối tuần đi siêu thị. Tôi cũng để ý hôm nào thịt, rau hoặc đồ dùng gia đình có khuyến mãi thì mua thêm một ít”, chị Mai nói. Còn chị Ngô Thu Hằng, ở phường Đức Nhuận, thường ghé Co.opSmile gần nhà không chỉ để mua hàng. Theo chị, cửa hàng này có các dịch vụ thanh toán tiền điện, nước… rất thuận tiện. “Một chỗ giải quyết được nhiều việc nên đỡ phải đi lại. Với những khoản mua nhỏ trong ngày như đồ ăn sáng, nước uống... tôi thường ghé đây cho nhanh”, chị Hằng chia sẻ.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, dù thị trường bán lẻ Việt Nam đang cạnh tranh khốc liệt nhưng các doanh nghiệp trong nước vẫn giữ được vị thế trên thị trường. Kết quả này là quá trình liên tục đổi mới, từ quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số cũng như cải tạo không gian mua sắm, đa dạng chương trình chăm sóc khách hàng để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng. Bà Trần Thị Phương Lan cho rằng, đây sẽ là nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn tới.

MINH XUÂN