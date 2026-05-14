Mở rộng đào tạo nghề bán lẻ cho lao động trẻ

Trong bối cảnh ngành bán lẻ tiếp tục mở rộng nhu cầu nhân lực, nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn về bán hàng, thu ngân siêu thị... đang được các doanh nghiệp bán lẻ triển khai nhằm tạo cơ hội việc làm cho lao động trẻ và người muốn chuyển hướng nghề nghiệp.

Theo thông tin từ Saigon Co.op, đơn vị hiện tuyển sinh các khóa đào tạo nghề bán hàng siêu thị và thu ngân siêu thị với thời gian học khoảng 3,5 tháng. Ngoài ra còn có các lớp ngắn hạn dưới 3 tháng về kỹ năng bán hàng và nghiệp vụ thu ngân. Các chương trình hướng đến người từ 15 tuổi trở lên, đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương. Nội dung đào tạo tập trung vào kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, xử lý tình huống và thực hành nghiệp vụ trong môi trường bán lẻ hiện đại.

Đại diện đơn vị cho biết, điểm đáng chú ý của các khóa học là học viên được tiếp cận mô hình đào tạo gắn với thực tế vận hành siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại. Sau khóa học, học viên có thể làm việc tại các vị trí bán hàng, thu ngân hoặc chăm sóc khách hàng trong hệ thống bán lẻ.

Ngoài chứng chỉ đào tạo nghề, học viên đáp ứng yêu cầu còn được ưu tiên giới thiệu việc làm tại các mô hình bán lẻ thuộc hệ thống Saigon Co.op như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food hay Cheers.

