CSGT TPHCM vây bắt đối tượng truy nã trốn trên xe khách

Ngày 19-1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT An Lạc thuộc PC08 đã bắt giữ Lâm Quang Thái (sinh năm 1988, ngụ quận Bình Tân, là đối tượng bị Công an tỉnh Bến Tre truy nã), bàn giao cho Công an huyện Bình Chánh để xử lý theo quy định.

Theo Phòng PC08, khoảng 15 giờ ngày 17-1, trực ban Đội CSGT An Lạc nhận được thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh về việc Thái đang trên xe khách Phương Trang di chuyển trên Quốc lộ 1 hướng từ miền Tây đi TPHCM để trốn chạy. Đội CSGT An Lạc chỉ đạo các tổ công tác phối hợp với trinh sát hình sự để triển khai vây bắt Thái.

Lâm Quang Thái bị bắt khi lẩn trốn trên xe khách Phương Trang

Trung tá Trần Thái Bảo, Phó Đội trưởng Đội CSGT An Lạc trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, bố trí cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt Quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí, điều chỉnh đèn tín hiệu nhằm kéo dài thời gian di chuyển xe khách. Cùng lúc, 2 tổ công tác di chuyển đến giao lộ trên phối hợp với trinh sát hình sự tổ chức vây bắt Thái ngay trên xe khách Phương Trang.

Qua đối chiếu xác minh, Thái phù hợp với các thông tin trong quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hiện Thái được bàn giao cho Công an huyện Bình Chánh để điều tra, xử lý theo quy định.

CHÍ THẠCH