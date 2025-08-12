Cư dân thấp thỏm vì xe điện trong hầm chung cư

Người dân thành phố mua sắm xe máy điện, ô tô điện thay cho xe sử dụng xăng là xu thế tất yếu của xã hội hiện nay. Số lượng xe điện ngày càng tăng nhưng nhiều chung cư không bố trí chỗ đậu xe, điểm sạc pin khiến chủ xe cũng như cư dân sống trong thấp thỏm, lo âu vì nguy cơ cháy nổ.

Thiếu chỗ đậu xe điện

Hàng trăm cư dân ở chung cư Tân Phước (phường Minh Phụng, TPHCM) đang sống trong tâm trạng bất an vì lo cháy nổ, khi biết được dưới tầng hầm chung cư có 4 chiếc xe ô tô điện.

Nhận được phản ánh của cư dân, Ban quản lý chung cư nhanh chóng ban hành thông báo: “Vì lý do đảm bảo an toàn cho chung cư Tân Phước, kể từ ngày 23-7-2025, Ban quản lý yêu cầu không nhận giữ các phương tiện sử dụng điện, bao gồm xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện tại khu vực hầm xe chung cư”.

Thông báo được phát đi, nhưng cư dân vẫn chưa hết lo lắng. Chủ xe ô tô điện là cư dân của chung cư lại rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” vì không biết khi đi làm về phải đậu xe ở đâu.

Ban quản lý chung cư Tân Phước (phường Minh Phụng, TPHCM) dựng tạm khu đậu, sạc pin xe đạp điện, xe máy điện phục vụ cư dân

Ông Bùi Thanh Phúc, chung cư Tam Phú (phường Tam Bình, TPHCM), cho biết, thời gian qua, các sự cố cháy, nổ do xe điện gây ra ngày càng nhiều, gây thiệt hại nặng nề về tài sản lẫn tính mạng con người, đã để lại nỗi ám ảnh cho người dân. Trong khi đó, số lượng cư dân mua xe điện thay xe sử dụng xăng ngày càng nhiều đã làm tăng áp lực lên chung cư vì thiếu chỗ đậu xe, điểm sạc pin, lại thêm nỗi lo về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Để bảo đảm an toàn cho cư dân, Ban quản lý chung cư đã có thông báo số 05/2025 với nội dung: “Ban quản lý yêu cầu tất cả xe điện không được để ở hầm xe của chung cư. Tuyệt đối không được đem xe điện, bình sử dụng xe điện vào thang máy, mang lên căn hộ để sạc điện…”.

Không riêng TPHCM, tại một số tỉnh, thành phố, nhiều chung cư cũng phát thông báo cấm để xe điện dưới hầm chung cư. Căn cứ thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy tại tòa nhà và những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến việc sạc và lưu trữ phương tiện sử dụng pin điện như xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện, Ban quản lý chung cư The Pegasus Plaza (tỉnh Đồng Nai) đề nghị không cho phép các loại xe điện đậu tại khu vực tầng hầm, nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ cho toàn bộ tòa nhà.

Chưa đồng thuận, khó quản lý

Dùng xe điện thay cho xe sử dụng xăng là xu thế tất yếu. TPHCM cũng đã có phương án chuyển đổi từ xe sử dụng xăng sang xe điện nhằm hướng đến giao thông xanh, trước mắt là chuyển đổi đối với lực lượng chạy xe công nghệ và giao hàng. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2029, thành phố sẽ chuyển đổi 400.000 chiếc, với nhiều chính sách ưu đãi về thuế VAT, lệ phí trước bạ, lãi suất vay, miễn phí đăng ký… Như vậy, số lượng xe điện trong thời gian tới sẽ tăng nhanh, nhu cầu về chỗ đậu xe, điểm sạc pin trong các chung cư càng cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thực tế hiện nay, không những các chung cư cũ mà không ít chung cư xây dựng mới, quy mô lớn, hiện đại nhưng lại “quên” điểm đậu xe, trạm sạc pin dành cho xe điện. Số chung cư có thiết kế điểm đậu xe, trạm sạc pin đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ông Nguyễn Phong Điền, ở chung cư Popal Boulevard (phường Dĩ An, TPHCM) - một trong số ít chung cư có điểm đậu xe điện, sạc pin - cho biết, tầng hầm chung cư được thiết kế có chỗ đậu xe, hệ thống nạp pin và đảm bảo phòng cháy, chữa cháy cho xe điện. Người dân thoải mái để xe máy, ô tô điện dưới hầm, không như nhiều cư dân ở các chung cư xung quanh phải loay hoay tìm chỗ gửi xe.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Quang, Trưởng Ban quản lý chung cư Tân Phước, thông tin, chung cư được xây dựng từ năm 2016, gồm 3 khối nhà, với trên 1.000 căn hộ nhưng thiết kế không có điểm đậu xe điện, hệ thống sạc pin cũng như không có biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với xe điện. Đầu năm 2025, Ban quản trị chung cư tổ chức xin ý kiến cư dân, và đã có 80% người dân không đồng ý giữ xe điện dưới tầng hầm.

Để hỗ trợ cư dân chung cư sử dụng xe điện, Ban quản lý đã chủ động liên hệ chỗ giữ 4 xe ô tô điện, đồng thời xây dựng nhà để xe điện, trạm sạc pin cho xe đạp, xe máy điện trong chung cư. Ban quản lý cũng mua 2 bình chữa cháy đặc chủng để dập lửa khi xảy ra hỏa hoạn do xe điện gây ra. Những biện pháp của Ban quản trị chỉ có tính chất “chữa cháy” tạm thời chứ không căn cơ, bền vững.

Ông Trần Thường, Phó Ban quản trị chung cư Tam Phú, cho biết, để phục vụ nhu cầu của người dân, Ban quản trị xây dựng nhà để xe điện và trạm sạc pin. Cán bộ thường xuyên kiểm tra, bảo trì sửa chữa, thay thế thiết bị phục vụ cho xe điện, đồng thời cập nhật thông tin, biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người sử dụng phương tiện. Phí sạc pin cho xe điện được áp dụng 50.000 đồng/tháng cho xe đạp điện; 70.000 đồng/tháng cho xe phục vụ đi lại và 250.000 đồng/tháng cho xe điện chạy dịch vụ.

“Những biện pháp của Ban quản trị chung cư hỗ trợ người dân sử dụng xe điện về điểm đậu, chỗ sạc pin chỉ là giải pháp tình thế. Nhà nước cần có chính sách, phương án căn cơ, bền vững, nếu không thì mục tiêu phát triển giao thông xanh của thành phố khó thực hiện, vì các chung cư thiếu điểm đậu, sạc pin”, ông Trần Thường chia sẻ.

TRẦN YÊN